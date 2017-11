Kraj zahájil rekonstrukci tří domů na Příhrádku za 54 milionů korun

Pardubice - Tři dlouho nevyužívané a chátrající domy na Příhrádku obsadili stavbaři.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

„Pardubický kraj zahájil rekonstrukci domů za celkem 54 milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí krajského úřadu Zuzana Nováková. Vznikne zde interaktivní centrum krajské knihovny, práce potrvají do roku 2020. „Při zvažování náplně jednotlivých domů jsme spolu s knihovnou vybírali aktivity, které tento prostor „neumrtví“, ale naopak mu vdechnou nový život,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek o budoucím zaměření centra, které by mělo nést jméno bratrů Vokolkových. Bude sloužit zejména veřejnosti, která se zajímá o literaturu, grafiku, historii, film, hudbu i vědu.

Dům s bránou k zámku je s vedlejším domem průchozí a bude tvořit jeden celek, třetí dům směrem k Pernštýnskému náměstí je samostatný. Všechny vchody budou sloužit veřejnosti. „Návštěvníci tu najdou grafickou a tiskárenskou dílnu, čítárnu a sál na autorská čtení a další komorní pořady, hudební oddělení knihovny s poslechovými místnostmi, badatelny, prostor k promítání dokumentů, společenské hry i počítače pro veřejnost. Nebude chybět ani expozice 14 významných spisovatelů a ilustrátorů Pardubického kraje, přehlídka ucelené sbírky starých tisků z 16. století a další aktuální výstavy,“ uvedla ředitelka Krajské knihovny Radomíra Kodetová.

Tři historické domy na Příhrádku získal kraj od státu v roce 2015. „Jejich tehdejší majitel, Národní památkový ústav, pro ně neměl už řadu let využití a plánoval je prodat. Vznikla obava, jakým způsobem by je případný soukromý majitel na tomto pro veřejnost atraktivním místě mohl využívat. V tomto okamžiku jsme začali jednat za Pardubický kraj o jejich možném převedení do našeho majetku s tím, že bychom je využili pro naše kulturní instituce a zpřístupnili, což se nakonec podařilo,“ přiblížil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Současné budovy byly postavené v 16. století a spolu s bránou oddělovaly vodní příkop před zámkem od spojnice do historického centra města. Právě kvůli vodě byly domy založeny na dřevěných pilotech uložených v mokrém podloží. Vzhledem k tomu, že se vodní podmínky v této oblasti od dob Pernštejnů výrazně změnily, jsou narušeny i tyto základy. „Projekt je ale maximálně památkářsky ohleduplný jak k původním technologiím, tak i všem nalezeným cenným částem stavby. Zvenku nedozná panorama náměstí výraznějších změn oproti současnému pohledu. Příjemnou změnou ale bude terasa na straně k zámku, která bude s nádherným výhledem na renesanční skvost naproti sloužit především návštěvníkům čítárny,“ dodal Línek.

Projekt je součástí Integrované teritoriální investice na území Hradecko-pardubické aglomerace. Z evropských zdrojů bude žádat o podporu ve výši 44,5 milionu korun. Celá stavba by měla být hotová zhruba za dva roky, pak bude Příhrádek vysychat a bude se dodávat vybavení expozic a veškeré vnitřní vybavení. Kraj věří, že centrum U Vokolků Krajské knihovny v Pardubicích se podaří otevřít veřejnosti někdy v průběhu roku 2020.