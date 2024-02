Od poloviny února nemusíte na Krajský úřad Pardubického kraje s klasickým občanským průkazem. Pokud jste fanoušci digitalizace, můžete známou plastovou kartičku nechat doma a na jednání s úředníky jít jen s mobilem, ve kterém máte nainstalovanou aplikaci eDoklady.

Od poloviny února nemusíte na Krajský úřad Pardubického kraje s klasickým občanským průkazem. Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Krajský úřad už dokončil interní testování a s velkým předstihem zájemcům umožní identifikaci přes mobilní telefon.

„Měli jsme termín do 1. července letošního roku, ale nakonec jsme zavedení systému zvládli již v polovině února. V současné době má 128 našich zaměstnanců aktivovanou licenci a mohou identifikovat občany pomocí aplikace eDoklady. Využít ji můžete nejenom na Czech POINTu, matrice, ale i v dalších agendách. Jsem velice rád, že se vše podařilo zařídit tak rychle. Občanka v mobilu je alternativou k té klasické, v žádném případě ji nenahrazuje a na úřad můžete samozřejmě stále přijít i s klasickým dokladem. Jsem rád, že se opět o kousek posouváme v digitalizaci státní správy,“ vysvětluje krajský radní pro digitalizaci a e-Goverment Alexandr Krejčíř.

K nevíře: Letošní zimní údržba je kvůli extrémnímu počasí náročná, tvrdí kraj

A proč si vlastně aplikaci eDoklady stahovat do svého chytrého mobilu? Díky ní můžete shromáždit všechny údaje z klasického dokladu ve svém zařízení a mít také kontrolu nad tím, kdo je vidí. Například při ověřování věku již nebudete muset ověřovateli poskytovat více údajů, než je nezbytně nutné.

„Jedním z benefitů eDokladů je i to, že veškeré údaje jsou uložené zašifrované a nelze je falšovat. Kromě klasického PINu je možné si například nastavit i přihlášení otiskem prstu. V případě ztráty nebo krádeže telefonu lze v Portálu občana odpojit aplikaci a nikdo se do ní nedostane. Těší mě, že náš krajský úřad je jedním z prvních v republice, který občanům tuto možnost nabízí. Koresponduje to i s našimi dalšími snahami v oblasti digitalizace a elektronizace. Například jsme nedávno spustili Dotační portál, kde díky Identitě občana lze z domova žádat o krajské dotace a není nutné chodit na úřad osobně nebo něco posílat poštou,“ dodává hejtman Martin Netolický.

Více o aplikaci eDoklady najdete na https://edoklady.gov.cz/

Mohlo by vás zaujmout: Po milionech kilometrů končí železniční vagony pod drapákem ve Vysokém Mýtě