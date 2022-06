Volání o pomoc a nádobí létající z okna obvykle nasvědčuje tomu, že se v bytě odehrává malá Itálie. V jednom pardubickém paneláku tomu bylo ale včera jinak. Šlo o 85letou ženu s duševními problémy. V bytě byla sama a nebyla ani ve stavu, kdy by dokázala přivolaným městským strážníkům odemknout. Nezbývalo, než k ní vylézt do pátého patra oknem po přistaveném hasičském žebříku.

Strážníci znají i hasiče a ti přijeli s žebříkem a pomohli po něm ženu transportovat dolů již přichystaným zdravotníkům | Foto: MP Pardubice

"Hlídka strážníků na místě od oznamovatele i obyvatel domu zjistila, že jde o 85letou ženu s duševními problémy. Do bytu se strážníci zkusili dostat ale marně - žena nebyla ve stavu, kdy by byla schopna najít klíče a dveře otevřít. A protože dveře byly bezpečnostní, bylo jednodušší dojít do bytu oknem. Vzhledem k tomu, že okno bylo v pátém patře, dalo by se o této možnosti i pochybovat. Jenže strážníci znají i hasiče a ti přijeli s žebříkem a pomohli po něm ženu transportovat dolů již přichystaným zdravotníkům," uvedl mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.