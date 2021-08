Inovované funkce mobilní aplikace blíže popsal náměstek primátora Petr Kvaš. „Občané budou mít k dispozici nejvýznamnější události, které Městská policie Pardubice řešila za posledních 24 hodin, poté jsou tyto informace aktualizovány,“ uvedl.

Jednotlivé události jsou v aplikaci zobrazeny bez osobních údajů. „Najdete tam typ události, tedy zda se jedná o trestný čin, přestupek či ostatní. Dále je zde uveden způsob řešení, jako například předání události Policii České republiky nebo vypsání blokové pokuty, a nechybí zde ani datum, čas a místo události,“ upřesnil Petr Kvaš.

Vedení Pardubic tak reaguje na trend využívání mobilních aplikací jako komunikačního kanálu mezi úřadem a veřejností.

Další novinkou je možnost zobrazení hlášení městského rozhlasu. Aplikace upozorňuje uživatele na nově zveřejněné hlášení, které si tak mohou kdykoliv zobrazit.

„Výhodou je i možnost vyselektovat si tato hlášení po jednotlivých městských obvodech, takže si občané mohou vybrat, u které městské části si notifikace aktivují. Každý občan si tato upozornění může nastavit na míru,“ řekl náměstek Petr Kvaš.

V aplikaci nechybí ani informace o aktuálním dění ve městě, kalendář akcí, informace o dopravě, včetně MHD nebo průvodce města. Dále mohou občané využít možnosti zapojení se do důležitých městských záležitostí skrze vyplňování anket. Lze také nastavit zasílání upozornění u témat, které vás zajímá.

Sledování streamu

„Je to skvělá aplikace, moc oceňuji například možnost objednání se na úřad,“ zmínila jednu z výhod obyvatelka Pardubic Jana, která aplikaci využívá.

Mezi uživateli je však nejvíce oblíbená možnost sledování streamu z městského kamerového systému. Aplikace umožňuje náhled do vytipovaných bezpečnostních kamer, aby veřejnosti přinášela například aktuální dopravní situaci.

To oceňuje další lidé, který Deník oslovil: „Je to dobrá aplikace. Jen bych přidal více kamer, abych se mohl mrknout, co se kde děje,“ dodal jeden z respondentů.

Přestože vývojáři aplikace chtěli těmto připomínkám vyhovět a jednali s městem o možnostech využívání dalších kamer, nepochodili.

„Bohužel to není možné, kamery prošly složitým schvalovacím procesem kvůli ochraně osobních dat. Další kamery tyto nároky nesplňují,“ vysvětlil zástupce vývojářské firmy Eternal s.r.o.

Podle vedení města v současné době aplikaci využívá téměř 7 tisíc uživatelů. Aplikace stála zhruba 1,4 milionu korun. Cena za provoz a technickou podporu po dobu tří let se bude odvíjet od počtu stažení a bude činit nejvýše 270 tisíc korun bez DPH. Aplikace je pro mobilní telefony Android i iOS ke stažení zdarma na Google Play, Apple Store nebo na stránkách města.

Nikola Remešová