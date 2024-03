Jak těžké pro vás bylo rozloučit se s postavami trilogie, kterou tvořily romány Stvůra, Vesnice a Vetřelec?

Bylo to těžší, než se rozloučit se žánrem detektivky. Ale věděla jsem, že potřebuji změnu, a to mi rozhodování ulehčilo. Já bych nevydržela dělat dlouhodobě pořád to samé, takže jsem tu změnu udělala hlavně pro sebe. Chtěla jsem si odpočinout od detektivního žánru. I když i v thrilleru mám vyšetřovatelskou dějovou linku, nemusím jít tak do hloubky v policejních postupech.