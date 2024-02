Navzdory vysokým teplotám se dá pořád v Krkonoších lyžovat a vyrazit na české hory na jarní prázdniny. V provozu zůstávají sjezdovky ve velkých horských střediscích. Otevřené je chtějí mít až do Velikonoc. Obleva a jarní počasí v polovině února nicméně donutily předčasně ukončit zimní sezonu některým níže položeným skiareálům. „Mrazy ani sníh nedorazily, déle už to neudržíme. V pátek jedeme naposledy. Od 17. února bude areál uzavřen,“ oznámili provozovatelé Skiareálu Kněžický vrch ve Vrchlabí.

Ve Špindlerově Mlýně závodily tři stovky bikerů na sjezdovce při 9. ročníku akce Chinese Downhill. | Video: Michal Fanta

Naproti tomu šest areálů SkiResortu Černá hora - Pec nabízí lyžování na 42 km sjezdovek, na kterých je momentálně od 40 do 110 cm sněhu. Se sněhem na tom jsou nejlépe hlavní areály na Černá hoře a v Peci pod Sněžkou. „Už v neděli se má ochlazovat a měl by připadnout i čerstvý sníh. Věříme, že se zlepší lyžování i v níže položených areálech ve Velké Úpě a v Černém Dole,“ řekla Zina Plchová, mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec.

Vlekaři ve východních Krkonoších jsou připraveni využít mrazivé noci a dosněžit páteřní sjezdovky tak, aby sezona ve SkiResortu mohla probíhat až do Velikonoc, které jsou v posledním březnovém víkendu.

VIDEO: Šílený závod bikerů. Podívejte se, jak se řítili po sjezdovce ve Špindlu

„Teplé počasí netrápí jen české hory, ale obdobná situace panuje i v některých rakouských střediscích s nadmořskou výškou do 1600 metrů, kde panují obdobné podmínky pro lyžaře, tedy lyžuje se pouze na technicky vysněžených tratích,“ připomněla Plchová, že obleva a jarní teploty netrápí pouze česká horská střediska.

Zrušili Světový pohár, ale lyžuje se dál

Ve Špindlerově Mlýně zrušili organizátoři Světový pohár ve freestyle snowboardingu, který se měl konat v polovině března ve Svatém Petru. Neznamená to ovšem, že by se v krkonošském středisko nemohlo lyžovat. Naopak. „Návštěvníci Špindlerova Mlýna se nemusí obávat nedostatečné sněhové pokrývky na sjezdových tratích, středisko je na jejich příjezd připraveno. Stále ještě jsou k dispozici i volné ubytovací kapacity v různých cenových hladinách,“ řekl starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Hoteliéři jezdí nakupovat do Polska, přiznává starosta Špindlerova Mlýna

Podle něj vyžaduje Světový pohár ve slopestylu Snowjam extrémní množství množství sněhu kvůli přípravě trati a překážek. To nebylo možné garantovat. „Pro stavbu trati pro závod je potřeba zhruba 30 000 metrů krychlových sněhu. V lednu byla pro stavbu připravena zhruba třetina tohoto objemu technického sněhu, se zasněžováním se počítalo i v únoru. Teoretickým řešením ještě bylo využít sníh ležící v ploše černé sjezdovky, na jejíž části měla závodní trať vzniknout, ale tím by byl provoz této oblíbené sjezdovky definitivně ukončen. A ani tak by všechen sníh z této sjezdovky, zhruba 10 000 metrů krychlových, stále nestačil,“ vysvětlil Martin Jandura, co vedlo organizátory ke zrušení Světového poháru ve freestyle snowboardingu.

Pro udržení kvalitního lyžování dělají maximum

Podle Venduly Kalenské ze Skiareálu Špindlerův Mlýn jsou aktuální sněhové podmínky na sjezdovkách velmi dobré. „Díky vysoké poloze střediska nám na sjezdovkám leží 50 - 100 cm sněhu. Ve Špindlerově Mlýně aktuálně lyžujeme na téměř 30 km sjezdovek. V provozu je většina areálu včetně večerního lyžování. Na večerní lyžování mohou lyžaři dorazit od 18 do 21 hodin na Hromovku. Denní lyžování probíhá od 8.30 do 16.00. O víkendu mohou lyžaři ve Svatém Petru dorazit na sjezdovku o hodinu dříve před oficiálním otevřením sjezdovek, a to už v 7.30 díky produktu FreshTrack,“ přiblížila současný stav ve Špindlerově Mlýně. „Zima je v plném proudu a pro udržení kvalitního lyžování děláme maximum,“ zdůraznila Kalenská.

Nové lanovky budou, parkovací dům ne. Projekt ve Špindlu narostl přes miliardu

Kvůli častému dešti musel Skiareál dočasně uzavřít některé sjezdovky. „K uzavření došlo u sjezdovek, které se vlivem vody tekoucí pod sněhem začaly propadat. Spodní voda odplavovala nebo na několika místech úplně odplavila sníh. Tato místa jsme zabezpečili, aby nehrozilo nebezpečí pro lyžaře. To se stalo ve dnech, kdy padalo extrémní množství deště. Případná úprava za takové situace by v těchto místech ještě více uškodila, a neupravené sjezdovky jsou zase nebezpečné pro lyžaře, proto došlo k dočasnému uzavření. Nyní jsou všechny sjezdovky opět v provozu,“ popsala Vendula Kalenská, jak se vydatný déšť podepsal na stavu sjezdovek ve Špindlerově Mlýně.

Nepříznivé počasí se odrazilo na návštěvnosti. „V době početných nepřetržitých srážek v minulém týdnu byla návštěvnost extrémně nízká. Nyní je však zájem opět vyšší i vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám a zlepšujícímu se počasí,“ dodala obchodní a marketingová manažerka Skiareálu Špindlerův Mlýn.

„Průběh počasí kopíruje návštěvnost. V deštivých dnech je nižší a stoupá ve dnech s hezkým počasím. V celkovém kontextu návštěvnost v zimní sezoně prozatím hodnotíme jako lepší průměr,“ uvedla Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora - Pec.

Zatím nemůžeme stavbu nové lanovky v Peci spustit, říká šéf lyžařského střediska