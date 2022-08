Pořadatelé diváky lákali na Krychliče už dvakrát. Uvedení filmu na letní scéně vždy překazilo počasí. Až napotřetí se dokument promítal, přestože počasí drželo Pardubáky v napětí až do večera a ještě před samotným začátkem se nedaleko areálu kina blýskalo. Tentokrát to ale vyšlo.

Dokument o Václavu Kulhánkovi, který byl známý pod přezdívkou Krychlič, vznikal v letech 2014-2020. Jeho autorka, novinářka Silvie Dymáková, stojí také za oceňovaným filmem Šmejdi. Režisérka i dramaturg filmu osobně dorazili do Pardubic na večerní promítání.

„Když jsem byla malá, Krychlič mě fascinoval. Maminka vždycky říkala, že je divný, ať na něj vůbec nekoukám. Tudíž já měla spoustu otázek a žádné odpovědi. Proto jsem si v dospělosti pro ty odpovědi šla,“ prozradila Dymáková, která si s Václavem Kulhánkem dokázala vytvořit přátelský vztah, díky němuž mohl vzniknout film o jeho životě.

Jsem divnej týpek z Pardubic. Podivíni zkrášlují svět, říkával o sobě Krychlič

Začátky ale nebyly jednoduché. „Když jsem s tím nápadem přišla, on mě velmi drsně odmítl a napsal mi, že už mě nechce nikdy vidět. Já jsem to tenkrát obrečela. Jenže to bylo v době, kdy jsem natáčela dokument Šmejdi, takže jsem neměla čas se tomu věnovat,“ uvedla ke vzniku dokumentu Dymáková.

„A pak se stalo to, že jsem začala být pro Krychliče slavnou osobou. Viděl mě v televizi a četl o mně v novinách. Takže potom to byl on, kdo si o to natáčení řekl,“ dodala Dymáková.

Lidé, kteří usedli před filmové plátno pod hvězdami, měli možnost nahlédnout do života Václava Kulhánka. Film ukazuje jeho domov, vztahy, lásku k hudbě i přírodě. „Po zhlédnutí filmu většina diváků úplně změní pohled na toho člověka,“ řekl Petr Bělík, dramaturg dokumentu a životní partner Silvie Dymákové.

Citlivá a inteligentní osobnost

I po své smrti tak Krychlič v lidech vyvolává výrazné pocity. „Krásný dokument, který odpověděl na mnoho otázek a poodhalil jeho osobní život vlastním pohledem zpoza kamery. Díky za nás, kteří jsme se s legendou Pardubic potkali a netušili, jak citlivá a inteligentní osobnost se skrývá v jeho nitru,“ okomentoval film jeden z diváků.

Letní kino promítá zdarma až do 4. září na pravém břehu Labe, vedle mostu Pavla Wonky. „Naše letní kino je nejen největším v republice, ale též nejnavštěvovanějším kulturním podnikem kraje a probíhá již desátým rokem pod záštitou ministerstva kultury,“ připomněl pořadatel Richard Motyčka.

Smutná zpráva: Zemřel Krychlič, ikona města

Krychlič



Václav Kulhánek (15. února 1948 – 26. března 2021), přezdívaný Krychlič, byl známá postava Pardubic, která byla od 60. let 20. století typická výrazným líčením a avantgardní úpravou vlastních vlasů, jež svým tvarem a tuhostí často připomínaly hranol či krychli. Václav Kulhánek se kromě extravagantního vzhledu vyznačoval svou vysokou inteligencí. Nejprve dva roky učil na základní škole a později pracoval ve společnosti Cheming v účtárně a na personálním oddělení.

Program kina

22. 8.: Téměř dokonalá tajemství, komedie

23. 8.: Hrdina, drama

24. 8.: Cesta do Tvojzemí, animovaný

25. 8.: Nejhorší člověk na světě, komedie

26. 8.: Párty Hárder: Summer Massacre, komedie

27. 8.: Hádkovi, komedie

28. 8.: Space Jam: Nový začátek, komedie

29. 8.: Dva světy, drama

30. 8.: Přes hranici, animovaný

31. 8.: Tom a Jerry, animovaný

1.9.: Akumulátor 1, komedie

2.9.: Matky, komedie

3.9.: Záhada v Saint-Tropez, komedie

4.9.: Promlčeno, krimi

OBRAZEM: Vzpomínka na Krychliče. Umělec ho nakreslil na zeď podchodu