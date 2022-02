Situaci osvětluje mluvčí strážníků Jiří Sejkora a pro názornost si pomohl kulečníkovou terminologií: "Šetřením se ukázalo, že náhoda to byla a velmi nešťastná. V tomto případě nešlo o parkování, ale následky karambolu a použití tohoto slova už není náhodné. V celé situaci figuroval ještě třetí vůz. Jeho řidič při vyjíždění z parkoviště udělal chybu a v praxi vyzkoušel pravidla zmíněné kulečníkové hry. Svým bílým vozem provedl šťouch, kterým trefil kouli (neboli tažné zařízení) jiného zaparkovaného vozu. Ten vytlačil do mezery mezi jiná dvě vozidla. Tento šťouch mu nevyšel jen o ten zmíněný milimetr, což by bylo možné v daném případě považovat za štěstí, kdyby přitom řidič bílého vozu svůj automobil nepoškodil po celé délce boku."

Řidič, kterému se tato prekérní situace podařila vytvořit, se ale k celé situaci postavil čelem. Zavolal dopravní policisty a sám se na místě strážníkům přihlásil. Další řešení situace už strážníci přenechali policejní hlídce.