Už je to měsíc od doby, kdy HC Dynamo Pardubice odhalilo nový vizuál, a přesto nové logo neustále budí emoce.

Slavnostní odhalení nového loga týmu HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Změna klubového designu rozdělila fanoušky na několik táborů – jedněm se líbí a slibují si od něho ukončení smolné šňůry, další jsou silně proti a změnu ostře kritizují, jiným je to jedno – čekají, co tým předvede na ledě. „To že zvedlo hladinu a ohlas, je geniální, když bude klub úspěšný, nikdo si za tři roky nevzpomene, že jsme logo měnili. Je spjaté s novou dobou hokejového klubu,“ komentuje to předseda představenstva hokejového klubu Ondřej Heřman.¨