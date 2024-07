V hangáru na letišti v Kuněticích u Pardubic letos vznikla nová Expozice pardubického letectví, za kterou stojí tým organizátorů Aviatické pouti v Pardubicích.

„Myšlenka na vytvoření živé Expozice pardubického letectví vznikla v hlavách organizátorů Aviatické pouti, se kterými jsme se byli společně s vedením města Pardubic podívat například v leteckém muzeu v Mladé Boleslavi. V loňském roce jsme uvolnili z krajského rozpočtu 200 tisíc korun na pronájem hangáru," přiblížil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který expozici před pár dny navštívil.

Momentálně jsou v Kuněticích vystaveny čtyři stroje včetně repliky letounu Blériot XI. Expozice s provozuschopnými stroji je zatím veřejnosti přístupná jen během dnů otevřených dveří, jejichž součástí jsou také přelety historických strojů nad nedalekou Kunětickou horou. Další taková akce se bude konat ve čtvrtek 29. srpna.

„Nyní je pro nás velkou výzvou zprovoznění a pořízení dalších exponátů, a to včetně funkční letové repliky Blériotu, ve fázi dokončení je pak replika prvoválečné stíhačky Albatros D.V.," řekl iniciátor vzniku expozice a jeden z organizátorů Aviatické pouti Jan Rudzinskyj. Dodal, že se nabízí rozšíření prostor muzea do vedlejšího hangáru. „V hangáru jsou nyní dvě letadla soukromého vlastníka, který nám nabízí převzetí i této části, což by pro nás znamenalo náklad 100 tisíc korun. Zároveň máme možnost koupit rozestavěnou repliku letounu Aero A34 Kos," nastínil další plány muzea Jan Rudzinskyj.