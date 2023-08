Divadelní představení zavedlo diváky mezi pohádkové postavy, ale i do opravených prostor skutečného hradu.

Pohádka zavedla diváky do nově opravené části hradu Kunětická hora. | Video: Michal Žampach

V prostorách hradu se v neděli hrála veselá pohádka Čertův poklad. Návštěvníci ji zhlédli přímo v nově opraveném severním křídle hradního paláce. „Dnes tu mohou návštěvníci vidět osvědčený soubor, který tu hostuje už léta,“ řekl průvodce hradu Kunětická́hora David Polách.

Divadelní představení zavedlo diváky mezi pohádkové postavy, ale i do prostor skutečného hradu, což umocnilo patřičnou atmosféru a pomohlo pootevřít dveře své fantazii nejednomu divákovi. V jedinečném pohádkovém příběhu, jehož autorem je Marek Dobrodinský, nechyběla princezna, král, princ, služebná, ale i ani čert a jednohlavý drak.

„Je to taková trošičku zamotaná pohádka, kde se vymění princezna za služebnou, aby poznala,jaký je princ doopravdy, a to samé napadne i prince a jeho sluhu, zamilují se ty správné osoby do sebe, ale pak na konci se to vše prozradí,“ řekla herečka Veronika Dobrodinská.

Pohádkový příběh tvořily kulisy připomínající dračí doupě, ale třeba i královskou komnatu, ve které s netrpělivostí očekávala princezna svého budoucího ženicha. A protože jí nebylo jedno, koho si vezme za manžela, rozhodla se pro výměnu sebe samé za služebnou.

Hrad Kunětická hora již tradičně připravuje do svého programu i mnohá další divadelní a hudební vystoupení.