A teď už rychle podle vzoru "nemáš, nahradíš něčím jiným": kousky nasypeme do hrnce nebo pánve, přidáme lžíci nastrouhaného zázvoru. Neměla jsem, tak to jistil sušený. Do receptu patří dvě lžíce medu. Ovšem, pokud ho doma máte. Nemám, a tak roli náhradníka vyhrává čekankový sirup, který je vhodný pro dietáře i diabetiky.

Zdroj: DeníkSherry, dezertní víno nebo i griottka také ve spíži chybí, a tak do pánve šplíchnu trochu vína. Bílého, červené nemám, achjo. Stejně tam má být jen malé štamprle, to se ztratí. Žádná sůl, tu nahradí sójová omáčka, asi tak čtyři lžíce. Kdo má rád ostré, přidá feferonku nebo mleté chilli podle chuti. V původním receptu není česnek, ale já ho propašuji kamkoliv, takže asi tak půl lžíce. Je to vše, zaliji vodou, aby byla křidýlka potopená. Pod pokličkou dusím asi deset minut, potom už v černém sosu bublají odkrytá. A voda se postupně odpařuje, mění se v hustší omáčku, která křidýlka pěkně obalí. Ke konci je to potřeba hlídat, aby se maso nepřipálilo.

Naložím na talíř, posypu jemně pokrájenou cibulkou nebo pórkem a podávám s rýží. Tu jsem měla, ale byla jsem líná ji uvařit, a tak jídlo dosytil právě upečený chléb.

Zdroj: Youtube

Je to velmi jedlé až žravé. Máte ruce zapatlané, talíř s obranými kostičkami se plní, šťastné výrazy strávníků jsou odměnou za chutnou večeři. To, že jsme moc práce nevynaložili, nikomu říkat nebudeme. To, že tam není sherry nebo čerstvý zázvor, nikoho zajímat nemusí. Zkuste tento recept, opravdu ručím za to, že si pochutnáte. Napište mi, budu ráda.

Co si připravíme příště? U drůbežího masa ještě zůstaneme. Připravíme si stehenní řízky s kostí a přímo geniálním fíglem - bez oleje nebo sádla. Je to možné? Ano, je.