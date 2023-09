Dálniční policisté zachránili zmateného srnce a také řidiče před hrozícím nebezpečím. Jeden muž však utrpěl zranění, ruku mu probodlo paroží. Bylo z toho několik stehů.

Policista odvrátil hrozící karambol na dálnici. Srnce odnesl do bezpečí. Zaplatil za to však zraněním. | Foto: Policie Pardubického kraje

Kuriózní zákrok mají za sebou policisté z Dálničního oddělení Městec. Vše začalo kontrolou vozidla na dálnici D35 u obce Ostrov. Auto stálo v odstavném pruhu na varovných světlech. „Ve chvíli, kdy policisté tuto situaci vyřešili, obrátil se na ně pracovník z nedaleké stavby u dálnice s tím, že za ochranným oplocením pobíhá zmatený srnec a hrozí jeho vběhnutí na dálnici," popsala policejní tisková mluvčí Iveta Kopecká.

Policisté srnce na místě našli. Nejprve se ho snažili zahnat směrem k otevřené brance, což se jim nejdřív dařilo. Vystresované zvíře ale ve velké rychlosti netrefilo otvor a odrazilo se od kovové konstrukce, což ho ještě více dezorientovalo. Srnec se poté rozběhnul proti jednomu z policistů a těsně před ním vyskočil směrem k dálnici. V té chvíli ho policista zachytil a stáhnul k zemi. Společně ale dopadli tak nešťastně, že se policistovi zabodnul do paže srncův paroh. I přes bolestivé zranění muž vzal zvíře do náruče a odnesl ho do bezpečného prostoru.

Krvácející ránu policisté ještě na místě ošetřili a okamžitě vyjeli k další nahlášené události. Až po jejím vyřešení policista odjel do nemocnice, odkud se vrátil s několika stehy. „Policista nezachránil pouze srnce, ale velmi pravděpodobně ušetřil řidiče na dálnici před velmi nepříjemným zážitkem, který při špatné reakci mohl skončit neštěstím," doplnila Iveta Kopecká.