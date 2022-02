„V tuto chvíli komunikujeme s potomky původního architekta, aby se vyřešila autorská práva na tuto budovu,“ uvedl starosta města Ondřej Výborný.

„Od rekonstrukce očekáváme hlavně bezbarierovost do prvního patra, kde máme knihovnu a tam narážíme na to, že není bezbariérový přístup,“ vysvětluje ředitelka Kulturního domu Eva Hlaváčková.

„Do toho je vedle postavená ZUŠ, která je nám konkurencí, protože mají bezbariérový přístup a mají tam velký sál, takže se spousta akcí odehrává spíš tam, než tady. V prvním patře máme ještě klubovny, které můžeme nabízet důchodcům na setkávání a oni si vždy raději vyberou ZUŠ protože se tam snáze dostanou,“ dodala Hlaváčková.

Dle slov starosty už budova rekonstrukci potřebuje.

„Rádi bychom rekonstrukci spustili co nejdříve, ale počítám, že v letošním roce, když to dobře půjde, by mohla být hotova projektová dokumentace,“ řekl Výborný. Opravovat by se mělo začít snad v příštím roce.

Rekonstrukcí projde například podlaha ve velkém sále, která se kompletně vymění. V plánu je také předělat sklepení, kde kdysi býval atomový kryt, na muzeum. Co vše se bude předělávat, je ale stále v jednání.