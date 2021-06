Omdlévání, krvácení z nosu, kolapsy, zvracení. S takovými i dalšími problémy se v důsledku celodenního nošení respirátoru setkávají učitelé a žáci nejen na pardubických základních školách. „Můj syn je astmatik a respirátor mu dělá velké problémy, špatně se mu v něm dýchá. Děti tahle povinnost spíš obtěžuje, než aby jim pomohla,“ postěžovala si maminka čtvrťáka ze ZŠ Bratranců Veverkových v Pardubicích.

„Stalo se nám, že děti zvracely, protože jim v tom nebylo dobře, včas si respirátor nesundaly a zvedl se jim žaludek,“ přidal ředitel ZŠ Polabiny 3 František Němec s tím, že náročné je to i pro učitele.

„Být několik hodin po sobě v respirátoru je velmi nepříjemné,“ dodal s tím, že zakrytá ústa způsobují i problémy ve výuce, kdy učitelé nerozumí, co děti říkají, a naopak.

Do ZŠ Prodloužená Pardubice dokonce dvakrát vyjížděla sanitka. „Dvakrát už jsem volala do školy záchranku, protože žákyně zkolabovala, upadla do bezvědomí a odváželi ji do nemocnice,“ popsala ředitelka Jana Smetanová.

„Děti v tom nemohou pořádně dýchat, dělá se jim špatně, astmatici to neudýchají, dětem s kožními problémy se zhoršují ekzémy, na výuku se nemohou soustředit, kolegy bolí hlava,“ vyjmenovala další problémy Smetanová.

Svaz měst a obcí, pardubické školy i náměstek pardubického primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký tak v dopise vyzvali vládu, aby povinnost nosit roušky ve školách zrušila. „Vycházíme z toho, že děti jsou pravidelně testovány, drtivá většina žáků a rodičů je velmi ukázněná a respektují hygienická opatření. Zkušenosti posledních týdnů potvrzují, jak náročné je pro děti trávit celou výuku v rouškách nebo respirátorech, a to jak psychicky, tak fyzicky,“ vysvětlil Rychtecký, kterého v aktivitě podpořilo všech 17 ředitelů z pardubických základních škol. „Všude se rozvolňuje, můžeme už do restaurace nebo na bazén, ale děti, přestože jsou otestované a mají negativní testy, musí mít roušky,“ kroutil nad povinností hlavou Rychtecký, podle něhož se od otevření škol v Pardubicích mezi žáky udělalo 53 tisíc testů. Pozitivně jich vyšlo sedm, načež PCR test potvrdil jen tři nákazy.

Iniciátorem aktivity je Pardubák Martin Vencl. „Dokáže mi tu někdo, prosím, vysvětlit, proč děti, které jsou testované, chodí na obědy do společných jídelen, kde se stejně promíchají, vídají se na kroužcích a při setkání ve svém volnu respirátory prostě nenosí, musí mít ve škole čtyři hodiny obličej zakrytý? Vždyť je to přece nesmysl, který tu přetrvává jenom proto, že ty děti nás poslouchají,“ uvedl na svých sociálních sítích.

„Jsem pro, aby děti respirátory nosit nemusely. Nevidím v tom smysl, protože se každý týden testují a stejně se spolu vídají venku, kde respirátor nemají,“ potvrdila jeho slova maminka Petra Vamberská z Pardubic.

Cílem iniciativy je, aby děti nemusely nosit roušky alespoň ve třídách, ale jen ve společných prostorách, kde se mísí děti z různých tříd. „Já to tedy i ve společných prostorách považuji za zbytečné, protože děti jsou testované, jsou zdravé a roušky jim vyloženě škodí. Pokud by ji někdo chtěl nosit, tu možnost samozřejmě mít bude, ale nemyslím si, že by těch dětí bylo mnoho,“ řekla ředitelka Smetanová, která už nyní umožňovala dětem fungovat ve škole bez zakrytých úst. „Podle školského zákona je mou povinností zajistit zdraví a bezpečnost dětí. Ve chvíli, kdy se jim dělá špatně, vědí, že stačí zvednout ruku. Mohou se přihlásit a roušku si sundat, takže nenutíme děti sedět celý den ve škole v rouškách,“ dodala Smetanová.

Pardubické školy navíc kvůli rouškám a respirátorům musí řešit problémy s rodiči, kteří si nepřejí, aby jejich děti musely sedět celý den se zakrytými ústy. Na 11 ze 17 základních škol jsou tak děti, které do školy kvůli tomu stále nechodí. „Všechny školy mají zkušenosti s kritikou ze strany rodičů. Velmi obtížně se jim vysvětluje to, že děti musí mít roušky a respirátory, když vidí, jak se všude jinde opatření rozvolňují,“ uvedl Rychtecký s tím, že jedna ze škol už obdržela od rodičů i předžalobní výzvu.