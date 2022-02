Zatím se z Pardubic dalo letět do Kyjeva a Lvova. Další plánovanou linku do Charkova, která měla startovat v červenci, společnost Wizz Air odložila na září. V červenci měla vzniknout ještě linka do Oděsy. Zda k zprovoznění dojde, však vzhledem k současné situaci není vůbec jisté.

Pro letiště je rušení letů velká komplikace. „V první řadě chceme pomoci cestujícím na Ukrajinu a z Ukrajiny, snažíme se najít nějakou vhodnou variantu. Protože nevíme, jak ta situace bude dlouho trvat, snažíme se se společností Wizz Air domlouvat náhradní řešení do jiných destinací, kde situace není tak vážná a které by byly zajímavé jak pro společnost Wizz Air, tak pro Pardubice,“ vysvětlila Ministrová.

„Věříme, že až se situace na Ukrajině uklidní, lety na Ukrajinu se znovu obnoví,“ dodala Ministrová.