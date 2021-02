Mluvil také o plánech na zklidnění dopravy, a to například u mateřské školy. Jeden z občanů Deníku řekl, že hlavně ráno dochází u školky ke komplikacím. "Rodiče vozí děti do školky autem a potom se tam motají, protože se tam nemají kde otočit," popsal důchodce z Dolních Ředic.

Jeden z občanů si stěžoval na složitou dopravní situaci u mateřské školy. Řeší ji obec nějak?

To je pravda, toto místo je trochu problematické, a proto to i na popud rodičů dětí z mateřské školy řešíme. Připravujeme vhodnější dopravní značení pro auta dovážející děti do školky, v plánu je i rekonstrukce komunikace včetně řešení odvodnění vozovky. Dobré je, že šířka komunikace je dostačující. Problém je také v tom, zbytečně se s autem neotáčet, ale o 300 m si zajet ve směru jízdy na hlavní silnici. Máme najatou firmu, která nám dělá dopravní značení v celé obci a která nám pomůže omezit rychlost dopravy, zvýšit bezpečnost, výjezdy z bočních ulic osadit zrcadly, vyměnit značky za reflexní a podobně.

Zdroj: DeníkA jak je to s chodníky? V Dašické ulici žádné nejsou

Máme za sebou dvě etapy opravy chodníků. Prvně jsme se zaměřili na nejvytíženější místo, tedy u školy a úřadu. V loňském roce jsme opravovali stávající chodníky po celé obci, dodělávaly se na nich například bezpečnostní prvky pro slepce. Nyní nás čeká třetí etapa, v níž nám zbývají asi tři úseky. Mezi nimi je právě Dašická ulice, kde není chodník vůbec, přitom tam chodí denně čtyři desítky lidí do jedné z největších firem v obci. Ten prostor tam je ale velmi úzký a problematický přechodem přes potok a množstvím zemních sítí.

Přes obec vede silnice 3. třídy, přitom je tu docela provoz.

Poslední dva roky, co se staví dálnice D35, se tu velmi zvýšil provoz vozidel, která by tu jezdit neměla. Objízdné trasy vedou jinudy, ale bohužel si řidiči našli trasy své, čímž tu silnici zničili. Dělali jsme sčítání a zjistili, že každé tři minuty tu projel kamion. Jsem zvědavý, zda ji investoři po dokončení dálnice dají do pořádku. Na všech jednáních slibovali, že vše, co rozbijí, opraví, že na to mají peníze. Bude ale těžké dokazovat, že si tu řidiči svou cestu opravdu zkracovali. To je ale věc správce a vlastníka silnice.

Na okrajích obce je mnoho nových domů, stěhují se do Ředic mladí lidé?

Každý týden za mnou chodí zájemci o parcely a bydlení. Za posledních deset let se tu postavilo 30 až 40 nových rodinných domů, v nichž se opravdu zabydleli mladí lidé. Je to vidět i na tom, že tu máme mraky dětí, které chodí do školky a poté do školy, proto budeme kapacitu školy navyšovat.

Co mladé lidi do obce táhne?

Myslím, že utíkají za zdravějším životním prostředím, za klidem. Navíc tu mají vše, co potřebují. Je tu hřiště, kousek od obce je les, přírodní rezervace, máme tu poštu, dobře fungující samoobsluhu, hospodu. Lidé si také chválí vyžití, máme aktivní spolky, které organizují akce, kroužky a podobně. Rodiče vodí děti do školy, kroužků, tam se seznámí a pak chodí společně cvičit, chlapi zase chodí třeba na nohejbal. Někteří z nich se sem stěhují, protože tu mají práci, ještě do nedávna tu byly tři velké firmy, nyní jsou jen dvě, i tak ale zaměstnávají dost lidí. Teď obec navíc možná zatraktivní dálnice, po které se lidé dostanou rychle do větších měst.