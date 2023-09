Frekventovaný most nakonec prošel modernizací nejen po technické stránce, ale jeho vozovka se navíc dočkala rozšíření tak, aby řidiči mohli nově odbočit do čtvrti Nová Tesla a v budoucnu i na opačnou stranu.

„První den co jsem tam jel jsem si říkal, jak to mohli takhle postavit, vždyť je to kravál jak blázen a snížená rychlost to podle mě teda nezachrání,“ řekl řidiči Petr Doležal. „Oprava za 265 milionů, výsledek zvýšená hlučnost dilatačních spár. Opatření snížit rychlost dopravy, za chvíli tam budeme jezdit 20 kilometrů v hodině,“ zamyslel se Jiří Bartoš.

Pozor na nová pravidla. Na třídě Míru platí zákaz zastavení, na Kyjevské 40 km/h

Kritikou nešetřil ani opoziční zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice).

„Ještě než na něj vjela první auta, tak jsem si při procházení stavby říkal, že to prostě bude průšvih. A to se potvrdilo, protože při přejezdu dilatačních spár jednotlivých mostních závěrů kola dopravních prostředků generují rázový, impulzní hluk,“ popsal Sedlák s tím, že má potvrzeno, že hluk obyvatele hodně ruší.

40 km/h

Na základě stížností z nadměrného hluku tam město nechalo v lednu umístit dočasné dopravní značení, které z obou stran nadjezdu omezuje rychlost na 40 kilometrů v hodině. Platit mělo do 30. června a radnice měla do té doby vymyslet, jak problém vyřeší. „Muselo by se to celé předělat nebo by se musel celý nadjezd uzavřít do tunelu. Jiná cesta není,“ upozorňoval tehdy Sedlák.

Město ale tvrdí, že je problém vyřešen. Podle náměstka pro dopravu stačilo snížit rychlost o 10 kilometrů v hodině.

„Po snížení nejvyšší dovolené rychlosti na nadjezdu Kyjevská na 40 kilometrů v hodině jsme nezaznamenali žádné další stížnosti, nepočítáme se změnou současného režimu,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

To potvrdil i starosta čtvrtého městského obvodu, který pro to má vysvětlení.

Parkování v areálu pardubické nemocnice: na podzim tu zmizí další místa

„Stížnosti na hlučnost v okolí nadjezdu Kyjevská náš městský obvod v současné době neregistruje, a to z prostého důvodu, že na straně u nemocnice není přímo obydlená oblast a mostní závěry jsou až v druhé půlce nadjezdu směrem do centra,“ řekl starosta Jan Procházka. Problém s mostními závěry ale přiznává.

„Pouze zaznamenávám pří rozhovorech s našimi místními obyvateli, že je pro ně nepříjemný samotný přejezd vozidlem přes zmíněné mostní závěry,“ dodal Procházka.

Na nadjezdu má v budoucnosti vzniknout také sjezd do areálu nemocnice. V mostu už jsou zabudované ocelové mechanismy, na které silničáři mohou namontovat rameno směrem dolů.