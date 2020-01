Přelouč, Řečany nad Labem, Pardubice a Kunětice. To jsou místa, kde Ředitelství vodních cest (ŘVC) plánuje v budoucnu vybudovat přístaviště pro lodě, které budou brázdit Labe. „Tyto lokality jsme vytipovali v rámci celkové marketingové analýzy. Výstavba přístavišť by měla jít ruku v ruce s léta plánovaným splavněním řeky od Přelouče,“ informoval mluvčí ŘVC Jan Bukovský a dodal, že finální lokality však zatím ještě vybrány nebyly.

Čeká se na stát

Při výstavbě koridoru, který by podle ŘVC měl přijít na 3 až 4 miliardy korun, nyní záleží na postoji české vlády.

„Příprava je v současnosti závislá na schválení koncepce vodní dopravy vládou.

Jakmile ji schválí, budeme předkládat dokumentaci SEA, která by měla rozhodnou o finální trase, zejména v Přelouči,“ uvedl Bukovský.

Podle něj by mohla léta připravovaná stavba odstartovat během několika let.

„Počítám, že by se mohlo začít v roce 2025. Tak by v roce 2026 či 2027 mohla být celá akce ukončena,“ konstatoval mluvčí ŘVC a dodal, že první vlaštovkou při splavnění Labe od Přelouče do Pardubic je most, který se v současnosti staví ve Valech.

Podle mluvčího ŘVC by budoucí splavnění mělo pojmout lodě do délky 84 metrů. A to jak nákladní, tak i rekreační a osobní. Samotné přístavy by pak přijímaly hlavně rekreační a osobní plavidla, například linkovou plavbu.

Pozor na modrásky

Výhled a plány ŘVC bedlivě sleduje i primátor Pardubic Martin Charvát. „Plány a aktivity Ředitelství vodních cest město Pardubice vítá a bude je podporovat. Primární je pro mě v tuto chvíli rekreační plavba, a to i z toho důvodu, že splavnění Labe z Přelouče do Pardubic je běh na velmi dlouhou trať,“ popsal Charvát.

Připravovaný průplav měl u Přelouče procházet rezervací Slavíkovy ostrovy, kde se podle organizace Děti Země nacházejí biotopy zvláště chráněných druhů organismů. Ty chce ŘVC ochránit.

„V pondělí 20. ledna bylo rozhodnuto o zahrnutí lokality kolem Přelouče, takzvané Louky, do Natury 2000. Toto území nezahrnuje pouze Slavíkovy ostrovy, ale i jiná místa s chráněnými druhy. Na základě tohoto vyhlášení budeme řešit, aby negativní dopady stavby byly co nejmenší,“ dodal Bukovský.