Povodí Labe se chystá na opravu jezu v Pardubicích, práce mají začít ještě letos. Stavbaři se zaměří na nezbytnou opravu tří stavidel i Gallových řetězů. Opravy nijak neomezí chodce, kteří po lávce nad zdymadlem míří do Polabin.

V Pardubicích letos začne oprava jezu. Povodí Labe opraví stavidla a vymění speciální řetězy. | Foto: Deník/Nikola Remešová

Pardubický jez je rozdělen na pět částí. Tři jezová pole o výšce 4 metry a šířce 18 metrů, která slouží k regulaci toku řeky potřebují opravit. Silně poškozené jsou některé ocelové prvky. Opravu tak potřebují tři stavidla včetně speciálních Gallových řetězů.

„V rámci opravy bude provedena nová kompletní protikorozní ochrana ocelových konstrukcí všech tří jezových těles včetně výměny všech opotřebovaných těsnicích prvků, především prahového a bočního těsnění,“ informovala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Státní podnik Povodí Labe, který má zdymadlo ve správě, předpokládá, že oprava vyjde na zhruba 51 milionů korun.

Každý rok dělníci společně s potápěči opraví jedno pole. Z bezpečnostních důvodů může být z provozu vždy odstaveno jen jedno jezové pole. Aby se nezbytné opravy mohly provést, nesmí přes jezové pole protékat voda, dělníci tak nemohou vše udělat najednou. Proto se opravy zdymadla, které v Pardubicích funguje téměř padesát let, rozloží do několika let.

Práce, které budou probíhat po etapách, začnou vždy v květnu a potrvají zhruba do listopadu. V jednom roce budou dělníci opravovat vždy jen jedno jezové pole.

Práce by měly začít ještě letos. Předpokládaný termín dokončení je pak podle Povodí Labe v listopadu 2025.

První na řadu přijde levé jezové pole, kde se očekávají nejtěžší průběh.

Dělníci budou po zahrazení jezových polí ocelové konstrukce jezového tělesa otryskávat abrazivním materiálem nezávadným z hlediska životního prostředí, následně budou aplikovat protikorozní nátěr s vysokou odolností vůči odpadní a užitkové vodě i vůči chemikáliím.

Silně poškozené prvky

Vyměnit se musí i masivní Gallovy řetězy, které se používají tam, kde je potřeba velká tažná síla a přitom velmi malá obvodová rychlost. V případě jezů právě tyto speciální řetězy ovládají stavidla tím, že umožňují pohyb klapky a zdvih celé hradící konstrukce.

„Součástí realizace bude kromě výměny těsnicích prvků a opravy silně poškozených ocelových prvků také výměna stávajících Gallových řetězů z konstrukční oceli za nerezové provedení, včetně repase mechanizmů koncových spínačů, výměny olejových náplní převodovek a promazání ložisek transmise,“ přiblížila Bendová s tím, že Povodí Labe v současné době ve výběrovém řízení hledá zhotovitele stavby.