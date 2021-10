Nápadití jsou i v Přelouči. Místní knihovna odstartuje akci Šutrus knihovnatus a 7. 10. se děti mohou zúčastnit soutěže Lovci pokladů. Tyto dvě i další akce se konají v rámci týdne knihoven napříč celou Českou republikou. Tématem letošního ročníku, který se koná od 4. do 10. října, je “Udržitelnost”. Všechny akce jsou zdarma, více informací zjistíte na webech jednotlivých knihoven.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.