Pardubický kraj letos uvolní dalších 5 milionů korun na opravu Larischovy vily. Na záchranu národní kulturní památky hejtmanství, za posledních šest let, poslalo už téměř 25 milionů korun. Další peníze posílají sami lidé. Československá obec legionářská chce do poloviny roku dokončit vnější opravy.

Na pohled možná obyčejná vila skrývá neobyčejná tajemství. | Foto: ČsOL

Místo s temnou historií se tak dočká původního vzhledu.

Po dlouhých letech chátrání objekt v roce 2015 skončil v péči Československé obce legionářské a přišly první opravy. Objekt se zbavil dřevomorky, dostal novou věž i fasádu na hlavní budově. Sklep se pak dočkal dokončení pietního místa.

„Celkově jsme od roku 2016 poskytli z krajského rozpočtu téměř 25 milionů korun,“ potvrdil hejtman Martin Netolický.

„V letošním roce máme v krajském rozpočtu připraveno dalších pět milionů korun, které by měly sloužit na dokončení oprav oken s výměnami vnějších křídel a dokončení oprav zbývajících fasád tak, aby byl objekt ze všech pohledových stran opravený,“ dodal hejtman.

Důstojný vzhled

„V letošním roce je naším záměrem dokončení opravy fasády. Tímto krokem se zámeček oblékne do nového hávu a získá zpět důstojný vzhled,“ řekl Pavel Budinský, předseda Československé obce legionářské. Budova by pak měla vypadal úplně stejně jak před 140 lety. V další etapě by měli stavbaři postupně opravit desítky místností v přízemí i druhém patře. Vila má kolem 70 místností, další rekonstrukce bude tak velmi nákladná.

Podle hejtmana Martina Netolického si památka zaslouží větší pozornost a především větší finanční pomoc.

„Při jednání s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem jsme hovořili o možném čerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu na další záchranné práce a přípravu expoziční části vily tak, aby se mohla postupně ještě ve větším měřítku otevírat veřejnosti. Je jasné, že bez vnějších zdrojů bude velmi obtížné realizovat vše, co si vila zaslouží. “doplnil hejtman Martin Netolický s tím, že společně s legionáři kraj udělá maximum, aby se plány podařilo naplnit.

Peníze od lidí

Pomáhají lidé i dobrovolníci, například nákupem limitované edice pamětních mincí.

Pardubický kraj je ve spolupráci s Československou obcí legionářskou vydal při příležitosti 80. výročí od heydrichiády.

„Darem jsme obdrželi 200 sad šesti pamětních mincích. Z tohoto počtu sad bylo do února prodáno 170 sad za stanovenou cenu 1100 korun. Celkem jsme přijali tedy 187 tisíc korun,“ informoval František Bobek z Československé obce legionářské.

„Získané peníze půjdou na pořízení vybavení a údržbu expozic. Finance jsou potřeba také na vybudování a provozování venkovní výstavy,“ doplnil Bobek.

Podle Východočeského muzea, které mince prodává, nyní zbývá už jen pár poslední sad.

Zámeček



Honosnou vilu si v roce 1885 nechal postavit hrabě Jiří Larisch-Mönnich a místní jí už během stavby začali říkat Zámeček. Vila ve své historii hostila hraběte, šlechtu, samotnou neteř císařovny ale i prapor německého policejního pluku. Nedobrovolně pak v podzemí obyvatele Ležáků.



Dům byl v běhu časů označován nejen za Zámeček, ale i za možné špiónské doupě, vězení a nakonec i popraviště. Nejtemnější období vila zažila za druhé světové války, kdy v ní sídlil právě prapor německého policejního pluku. Za heydrichiády bylo v jejím parku popraveno 194 českých vlastenců, včetně obyvatel vypálených Ležáků.



„Ve dnech 3. června až 9. července 1942, děsily Pardubice salvy popravčí čety, která vraždila české vlastence na pardubickém Zámečku,“ připomněl historik Východočeského muzea v Pardubicích Jan Tetřev.



V roce 2000 koupila celý areál i s vilou firma Foxconn, která léta nevyužívaný Zámeček v roce 2015 bezplatně převedla na Československou obec legionářskou. Ta začala s postupnou obnovou chátrajícího objektu. Téměř až neuvěřitelnou historii místa se nyní snaží zachovat. Kvůli finanční náročnosti opravy probíhají po etapách.