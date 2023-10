/ANKETA/ Hrůza, ostuda, propadák. Část Pardubáků je zklamaná a na sociálních sítích nešetří kritikou města. Těšili se na ohňostroj a dostali laserovou show, která se jim nelíbila. Navíc při první projekci se technikům nepodařilo vypnout veřejné osvětlení, což výsledný efekt také negativně ovlivnilo. Pokud jste show v sobotu neviděli, podívejte se na video. Tradiční ohňostroj, nebo světelná show? Která varianta se zamlouvá vám? Můžete hlasovat v anketě pod článkem.

Laserová světelná show v Pardubicích. | Video: Jaroslav Černý

Podzimní městské slavnosti v Pardubicích letos vzbudily velkou polemiku, tedy konkrétně jedna část jejich sobotního večerního programu. Obvyklý ohňostroj na Labi nahradila laserová show promítaná na Dům hudby. Rozhodnutí rozdělilo veřejnost. Někteří Pardubáci kritizovali změnu okamžitě, další se k nespokojeným připadali poté, co přibližně pětiminutový světelný příběh města zhlédli a nelíbil se jim. Ale našli se i spokojení diváci, kteří ocenili, že se město posunulo k jiné variantě bez výbuchů.

Důvody ke změně byly podle představitelů města zejména ekologické. Ohňostroj zbytečně zatěžoval okolí řeky a blízké přírody hlukem a znečištěním vzduchu. „Vzhledem k omezenému rozpočtu byla zvolena laserová show, projekce na Dům hudby," uvedl tiskový mluvčí města Radim Jelínek. Cena za show byla 300 tisíc korun plus DPH.

„Bylo to k pláči a cena neadekvátní," zhodnotil sobotní projekci zastupitel města Filip Sedlák (Naše Pardubice). „Když jsme hlasovali o zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 146 tisíc, tak se mi zcela nelíbilo, že by nevýbušná show měla stát tolik, ale bral jsem to, že to můžeme zkusit, protože promítání na divadlo před lety nebylo špatné," dodal Sedlák.

Město se obhajuje tím, že vizualizace, které zhotovitel poslal, vypadaly velmi dobře. Firma však upozorňovala, že se vizualizace oproti reálné projekci může lišit, a to i na základě povětrnostních podmínek. Technickým službám se navíc nepodařilo na první projekci v 19.30 hodin vypnout veřejné osvětlení, což také výsledný efekt negativně ovlivnilo. Při druhé projekci ve 20 hodin již osvětlení nesvítilo.

Podívejte se na světelnou show ve videu a hlasujte v anketě pod článkem:

Zdroj: Jaroslav Černý

„Výsledná světelná projekce zcela jistě nebyla plnohodnotnou náhradou ohňostrojové show," přiznalo město ve svém vyjádření, které vydalo v reakci na četné negativní ohlasy na sociálních sítích. „Názory občanů budeme silně vnímat při přípravě příštího ročníku městských slavností," zaznělo také ve vyjádření.