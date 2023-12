Náročnost rekonstrukce se projevovala speciálními pracemi souvisejícími s hladinou vody v korytu. Stavbaři proto začali s opravami v letních měsících, což jim umožňovalo větší dostupnost k pilířům mostu. V současnosti je přemostění již hotovo, ale chodci by měli počítat s tím, že ještě nemusí být zcela hotové přístupové cesty k lávce. Stavbaři provizorně zpevní přístupové cesty tak, aby bylo možné novou lávku užívat.

Lávka má sloužit jako propojení mezi městem Přelouč a Slavíkovy ostrovy, dále pak i jako spojka pro cyklisty mířící například z Kladrub nad Labem, Semína a dalších. Most bude sloužit lidem i jako zkratka při cestách do zaměstnání, což jim odlehčí od objížďky přes hlavní silnici z Břehů, kde je provoz intenzivní.

Oprava přemostění vyšla na 13 a půl milionů korun, kterou financovalo město Přelouč. Před Vánoci došlo k předání stavby a čeká se na kolaudaci.

„Je to o šest dnů dříve, než byla domluva. Na druhou stranu se tam bude ještě něco dodělávat, protože je to specifická stavba ve vodě. Nicméně nevadí to tomu, aby se mohla lávka užívat, ale pozor, zůstane ještě uzavřena, dokud nebude lávka zkolaudována,“ sdělil starosta Přelouče Martin Šmíd.