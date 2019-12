I přes zavřená okna je uvnitř radnice Lázní Bohdaneč občas slyšet dunění silnice pod koly nákladních aut. Někdy se ozve i typické zaskřípání brzd těžkých tiráků.

„Situace už je neudržitelná. Podle posledního měření nám po hlavní silnici projede 2 tisíce náklaďáků denně,“ řekl starosta lázeňského městečka Vladimír Šebek a dodal, že hustá kamionová doprava, kdy řidiči město berou jako zkratku mezi dálnicí D11 a Pardubicemi, nebere klid jen místním obyvatelům, ale i lázeňským hostům.

Nespokojení hosté

„V lázních má být klid. Ale to se u nás kvůli kamionům nedaří. Někteří hosté si už odmítají rezervovat pokoj, který má okna do silnice,“ dodal Šebek, který chce dopřát místním i hostům klid tím, že osadí vjezdy do města cedulemi zakazujícími vjezd vozidlům nad 12 tun. Zatím mu v tom bránila legislativa, silnici první třídy není možné takto osadit.

Na začátku listopadu se však věci pohnuly a komunikaci I/36 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyjmulo z itineráře „jedniček“.

„Letos v březnu byla mezi pardubickým hejtmanstvím a ŘSD podepsána smlouva o budoucí smlouvě darovací, která počítá s tím, že se z I/36 stane silnice druhé třídy. Na začátku listopadu pak ŘSD skutečně tuto silnici, a to od sjezdu z D11 až po odbočku na Rybitví, vyjmulo a udělalo z ní účelovou komunikaci,“ informoval starosta Lázní Bohdaneč.

Podle něj tento krok směřuje k tomu, aby si Pardubický kraj tuto silnici převzal a osadil ji označením II. tříd. „Nyní má ŘSD půl roku na přípravu smlouvy o převodu. Jakmile ji předá hejtmanství, to bude mít stejně dlouhou lhůtu na to, aby ji podepsalo. Když to půjde dobře, tyto dva kroky by mohly být splněny na konci příštího roku. Pak už bude jen záležet na tom, jak se k tomu postaví pardubický magistrát,“ dodal starosta Šebek, který však doufá, že i s Pardubicemi nakonec nalezne společnou řeč: „Tady totiž nejde jen o hluk, ale i o bezpečnost lidí.“

Kraj je s otázkou převzetí silnice optimističtější. „Zařazení této komunikace do kategorie silnic II. třídy předpokládáme v průběhu prvního pololetí příštího roku,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš a dodal, že zároveň s přípravou převodu řeší krajští silničáři dopravní omezení pro nákladní dopravu. „Nikdo z nás nechce, aby bylo lázeňské centrum nadále zatěžováno kamiony. ŘSD připraví do konce roku 2019 návrh dodatku k uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí, která bude řešit poslední dohody k převodu,“ popsal Kortyš.

Druhý úsek této silnice bude vyřazen a následně předán po dokončení investičních akcí ŘSD v blízkosti pardubického Globusu a Semtína.

Další převod

Podle hejtmana Martina Netolického není tento úsek jediným, který by měl být v příštích letech převeden do krajského majetku. „Po dokončení D35 v úseku Opatovice – Ostrov převezmeme stávající silnici I/35 od hranice s Královéhradeckým krajem po křižovatku se silnicí I/17 u Zámrsku. Optimistický předpoklad je v roce 2024,“ uvedl hejtman.