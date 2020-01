Jako předčasný předvánoční dar bral starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyjmout po letech urgencí komunikaci I/36 ze seznamu silnic prvních tříd.

Tím se nejenom lázeňskému městečku, ale i okolním obcím otevřela možnost osadit tuto komunikaci značkami zakazujícími vjezd kamionů. Vystřízlivění však přišlo ještě dříve, než ze šampusů mohly létat špunty.

Dají Pardubice veto?

Plán Lázní Bohdaneč se totiž nelíbí pardubické radnici, jež jako jedna z dotčených obcí bude účastníkem řízení u krajských úředníků, kteří budou o možném osazení rozhodovat. „Primátor Martin Charvát se před Vánocemi nechal slyšet, že nedopustí, aby se tato zákazová značka na silnici objevila. Podle něj by se město Pardubice ucpalo kamiony. Nevím, kde ten názor vznikl, ale ze zpracované studie vyplývá, že omezením kamionové dopravy v okolí lázní ke komplikacím v Pardubicích nedojde.

Nicméně u nás je už situace neúnosná,“ uvedl Šebek, který se obává, že po letech snažení celou záležitost Pardubice vetují. I proto před svátky žádal o schůzku s primátorem. Pozvánka přišla až nyní.

„Starosta Bohdanče mě mezi vánočními svátky požádal o schůzku. S tím samozřejmě problém nemám, asistentka již panu starostovi zaslala možné termíny setkání,“ nechal se slyšet pardubický primátor.

Komplikace dopravy

Ten však i na tomto jednání bude hájit svůj názor. „Jsem přesvědčen – a zatím nikdo nepředložil argumenty, že se mýlím – že zákaz jízdy kamionů přes Lázně Bohdaneč velmi výrazně zkomplikuje dopravu v Pardubicích. To je pro město nepřijatelné. Je to můj postoj, nicméně stanovení úpravy dopravního značení probíhá v režimu výkonu státní správy coby přenesená působnost, do které nemůžu zasahovat.

Věřím však, že všechny dotčené subjekty, které budou mít právo se vyjádřit, vezmou v potaz všechny okolnosti,“ poznamenal Charvát.

Zúčastní se další obce

Starosta Lázní Bohdaneč na nadcházející jednání nepojede sám. „Není to jen otázka lázní, ale i dalších obcí – Chýšť, Voleč, Rohovládova Bělá či Bukovka,“ uvedl Šebek s tím, že pokud pardubický magistrát změnu neumožní, hodí přes palubu nejen tři a půl tisíce obyvatel města, ale i další stovky pacientů z lázní.

Zatím si Šebek může cenit přístupu ŘSD a hejtmanství. „Loni v březnu byla mezi pardubickým hejtmanstvím a ŘSD podepsána smlouva o budoucí smlouvě darovací, která počítá s tím, že se z komunikace I/36 stane silnice druhé třídy. Na začátku listopadu pak ŘSD skutečně tuto silnici, a to od sjezdu z D11 až po odbočku na Rybitví, vyjmulo a udělalo z ní účelovou komunikaci,“ informoval starosta.

Na konci roku

Podle něj tyto kroky směřovaly k tomu, aby si kraj silnici převzal a osadil ji označením druhé třídy. Toho by se mohlo lázeňské město dočkat ke konci roku.