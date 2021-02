Hasiči a strážníci z Lázní Bohdaneč ve středu kolem 13. hodiny testovali tloušťku ledu na vodních plochách okolo lázeňského města.

Hasiči a strážníci z Lázní Bohdaneč testovali tloušťku ledu | Foto: Hasiči Lázně Bohdaneč

Výsledky kontrolního měření byly ale neuspokojivé, protože přestože některé vodní plochy vypadají, že jsou pořádně zamrzlé a bezpečné, a mohly by tak lákat například bruslaře, led je stále tenký. "Led má tloušťku od tří do šesti centimetrů a rozhodně není stoprocentně bezpečný, byť se to na některých místech může tak zdát," vzkazují lidem hasiči z Bohdanče.