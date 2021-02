FOTO: I pardubičtí hasiči prověřili ve čtvrtek tloušťku ledu na vodních plochách v krajském městě. Ani v Pardubicích led ještě nedosahuje potřebné tloušťky, aby se pod člověkem nepropadl.

Led v Pardubicích má maximálně pět centimetrů, měří ho dobrovolní hasiči z MO Pardubice I. | Foto: Hasiči Pardubice městský obvod I.

Hasiči měřili led na Matičním jezeře, Čičáku a také na Bajkalu. Tloušťka ledu se pohybovala na všech vodách od tří do pěti centimetrů. Za všeobecně bezpečný led, na kterém lze bruslit, je považován ten, který je alespoň deset centimetrů silný. Dalším ukazatelem je to, že by měl mít namodralou barvu. Vždy platí, že před vstupem na led by se měl bruslař přesvědčit, že pohyb na ledu bude bezpečný. V případě, že je led viditelně poškozen, popraskán, prosakuje skrz něj voda či je slyšet praskání, měl by se bruslař ihned vrátit.