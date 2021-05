Za odchodem Jana Motyčky stojí podle jeho slov zejména několikaleté osobní problémy s politiky. „Přestože se Pardubické letní kino po patnácti letech stalo prokazatelně největším svého druhu ve střední Evropě, skutečným důvodem rozepří s Magistrátem města Pardubic byla osobní animozita pouhých tří politických představitelů města daného období,“ popsal Motyčka.

Od roku 2013 město projekt podporovalo částkou šest set tisíc korun. Poté, co byl na konci loňského roku vyřazen ze skupiny nejvýznamnějších akcí města, bylo jasné, že přijde nejen o výsostné postavení a vyšší dotaci, ale i o zaručenou podporu ze strany města do dalších let. Politici z komise, kteří rozhodli o vyřazení letního kina ze skupiny projektů s názvem Pardubičtí tahouni, tak učinili i přesto, že na rozdíl od většiny ostatních akcí Motyčka loni uspořádal plnohodnotnou sezónu bez omezení.

Přesto jsou zástupci společnosti No Problem Promotion, která se o letní kino od letošní sezóny bude starat, optimističtí. „Věřím, že s představiteli města budeme dlouhodobě nacházet společnou řeč tak, aby kino dál mohlo sloužit lidem v Pardubicích,“ uvedl Richard Motyčka.

ZVAŽUJE SE ZAVEDENÍ VSTUPNÉHO

Dotace od města bude pro letní kino ale tento rok jen poloviční.

„Kulturní komise chce letní kino dále podporovat, letní kino do Pardubic patří. Avšak rozsah 300 tisíc považuji za adekvátní, i s ohledem na znalost jeho rozpočtu. Úkolem samosprávy města není zajistit veškeré příjmy a toky do pořádání jakéhokoli projektu,“ řekl na zasedání zastupitelstva náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). Dodal, že za rozumné řešení považuje projednat možnost zavedení drobného vstupného, díky kterému by organizátoři mohli získat potřebné finance, které nyní žádali po městě.

Vůči tomu se ale ohradila členka představenstva No Problem Promotion Michaela Hrubá, která ve společnosti vlastní 97 procent akcií. „Ve smlouvě s městem máme, že nesmí být vybíráno vstupné. Z dotace 300 tisíc korun pak vychází 7,5 korun na jednoho diváka letního kina, což si myslím, že je tristní částka. Touto částkou se dostáváme na ročník 2013, což je velmi kruciální,“ uvedla Hrubá.

KINO PRÝ FUNGOVALO DOBŘE

Na obranu projektu letního kina vystoupil na zasedání zastupitelstva Karel Haas (ODS). „Je tu házeno špínou na pana Motyčku nebo kino. Přitom důvodová zpráva je pochvalná k tomu, jak dobře patnáct let letní kino fungovalo,“ konstatoval.

Mimo údajné osobní spory vadila některým zastupitelům netransparentnost změny provozovatele letního kina. „Dotace jsme dávali panu Motyčkovi na základě toho, že on letní kino vymyslel a dokázal ho vybudovat. A teď řekl, že už ho to nebaví, a tihle lidi to budou dělat za něj,“ řekl Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty).

I přes všechny problémy ale Pardubáci ani letos o bezplatné letní promítání nepřijdou. V areálu Za vodou na pravém břehu Labe se mohou návštěvníci těšit na nové vybavení i lepší technické zázemí. Letošní ročník, který by měl odstartovat 25. června, nabídne řadu překvapení v podobě doprovodných akcí nebo filmových delegací. Cílem nových pořadatelů je ukázat, že i s nízkým rozpočtem je v krajském městě možné uspořádat filmový festival hodný světových poměrů.