František Steklý věnoval posledních dvacet let studiu první světové války, procestoval bojiště v Slovinsku, Černé Hoře, v Polsku, na Ukrajině, v Itálii a ve Francii. Zaměřil se na účastníky války z Pardubicka, Chlumecka a Novobydžovska. Nyní výsledky své práce vystavuje ve Státním okresním archivu v Pardubicích.

Státní okresní archiv Pardubice představuje soubor dokumentů a fotografií, které shromáždil sběratel František Steklý (na fotografii vlevo) na téma 1. světové války. | Foto: Pardubický kraj

Státní okresní archiv Pardubice představuje ve svých prostorách na Bělobranském náměstí soubor dokumentů a fotografií, které shromáždil sběratel František Steklý na téma 1. světové války. Zabýval se především jejími účastníky z Pardubicka, Chlumecka a Novobydžovska. Výstava potrvá do 29. dubna a k vidění je vždy v pondělí a ve středu během úředních hodin od 8 do 17 hodin.

„Měli jsme v rodině dva legionáře a tato tematika mě vždy velmi zajímala. Ale až po odchodu do důchodu v roce 2002 jsem měl víc času se tomu věnovat," řekl František Steklý, který nedávno oslavil 85. narozeniny. „Začal jsem bádat v archivech, dávat dohromady různé zdroje informací. Také jsem začal cestovat po místech, kde Češi bojovali a mnohdy také umírali,“ dodal badatel, který procestoval bojiště v Slovinsku, Černé Hoře, v Polsku, na Ukrajině, v Itálii a ve Francii.

„Pan inženýr Steklý navštívil za uplynulých 20 let řadu bojišť 1. světové války. V archivech sestavoval databázi účastníků války z regionu a jeho práce se stala základem knihy o legionářích okresu Pardubice z roku 2006. Od té doby se databáze značně rozrostla," doplnil náměstek hejtmana Roman Línek, který nad výstavou převzal záštitu. Výstava návštěvníkům dává možnost nahlédnout také do dobové literatury, fotografií, ale třeba také do dobové korespondence bohdanečského lékaře Rudolfa Průchy, kterou vedl se svou budoucí manželkou během svého válečného působení po Evropě. Zmiňovaná korespondence byla v loňském roce využita v podobě představení herců Východočeského divadla v prostorách Automatických mlýnů.

„Velmi jsme uvítali, že pan Steklý věnoval celou svou sbírku dokumentů, fotografií a dalších věcí našemu archivu, aby tak zůstaly zachovány pro další generace. S touto tematikou mohou nadále pracovat i další badatelé,“ uvedl vedoucí Státního okresního archivu Ladislav Hloušek.