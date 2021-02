Čech uspěl ve vypsaném výběrovém řízení. „Měnit výkonného ředitele není jednoduché, celý proces trval skoro čtyři měsíce. Na pozici se přihlásilo 11 kandidátů,“ uvedl předseda představenstva společnosti East Bohemian Airport (EBA) Petr Juchelka s tím, že na jméně vítěze se shodli oba akcionáři, kterými jsou město Pardubice a Pardubický kraj.

ŠÉF ARMÁDNÍ ČÁSTI

Ivan Čech pardubické letiště dobře zná, jelikož šéfoval jeho armádní části. „Vracím se po 13 letech, je to pro mě velká výzva. Mým prvním úkolem bude stabilizace personálu na letišti. Zaměstnance si musíme udržet a dál je školit. Dále bych se chtěl pokusit o harmonizaci vztahu s armádou,“ nechal se slyšet nový ředitel letiště.

V současnosti z Pardubic létají jednou týdně pravidelné linky do ukrajinských měst Kyjeva a Lvova. Od března by se měly vrátit spoje do španělského Alicante. Nový ředitel by rád navázal na minulé roky, kdy do Pardubic mířily pravidelné linky z Ruska.

Pokud sezonu letních dovolených nepoznamenají protiepidemická opatření, měli by se cestující opět dočkat letů k moři i z Pardubic. „Máme nasmlouvané destinace, do kterých se v předchozích sezonách létalo, jako jsou Bulharsko, Turecko nebo řecké ostrovy. Jednáme už také o letní sezoně 2022, kdy bychom chtěli vrátit lety do Černé Hory, zkoušíme domluvit i destinace jako Egypt nebo Tunisko,“ konstatoval Čech.

I když letišti v loňském roce ubylo 66 procent odbavených pasažérů a ekonomická ztráta bude podle předběžných odhadů kolem 40 milionů korun, lze se na to podle vedení společnosti EBA dívat i z pozitivního úhlu. „V porovnání s ostatními českými letišti byl procentuální pokles cestujících v Pardubicích nejnižší,“ sdělil Juchelka.

Ředitelka musela skončit kvůli schváleným odměnám



Předchozí ředitelka pardubického letiště Hana Šmejkalová musela ve své funkci skončit, protože ji vyslovil nedůvěru majoritní akcionář, kterým je město Pardubice.



Zastupitelům vadila především odměna ve výši 225 tisíc korun, kterou měla ředitelka obdržet za to, že se jí podařilo na letiště přivést tři nové linky. „Nepochybovali jsme o tom, že otevření linek má pro společnost ekonomický přínos, anio tom, že se o ně zasloužila ředitelka,“ vysvětlil předseda představenstva EBA Petr Juchelka.



Zastupitelé považovali za nepřijatelné, že se Šmejkalová při hlasování o odměnách nezdržela hlasování. Vadilo také pořízení nového vozu Škoda Superb. „Právně je to možná v pořádku, eticky je to ale za hranou,“ komentoval to poslanec Martin Kolovratník.



Vedení Pardubického kraje, který je minoritním akcionářem, se rozhodlo, že pokud nedojde k dohodě s městem, dá nevyplacené odměny ředitelce darem. „Důvody, které vedly k odvolání, byly zástupné. Považoval bych spíš za etickou otázku, jestli může ředitelka hlasovat o svých vlastních odměnách,“ řekl hejtman Martin Netolický.