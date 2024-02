Provozovatelem vojenského mezinárodního letiště v Pardubicích je Armáda České republiky – Správa letiště Pardubice. Státní podnik LOM Praha, který provozuje Centrum leteckého výcviku, zde cvičí armádní piloty včetně těch zahraničních. Civilní část pak provozuje společnost East Bohemian Airport a.s., kterou vlastní město a Pardubický kraj.

„Současný stavebně technický stav objektů nevyhovuje požadavkům na zabezpečení přijetí a provozu letadel Armády České republiky při výlukách letového provozu u leteckých základen AČR. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o realizaci investiční akce,“ sdělila mluvčí Ministerstva obrany Simona Cigánková.

„Jde o akci, která je dlouhodobě plánovaná. Rekonstrukce se týká modernizace zastaralé infrastruktury, konkrétně hangáru, palivového hospodářství a provozních budov ve vnitřní části letiště,“ doplnila mluvčí Správy letiště Pardubice Iva Machová. Další podrobnosti jsou ve stupni utajení „vyhrazené“.

Práce tu začaly na konci uplynulého roku. Dělníci tu mají pracovat až do listopadu 2025. Podle smlouvy mají na rekonstrukci 750 dní od jejího podepsání. Ministerstvo obrany pro stavbu a modernizaci vybralo společnosti Metrostav DIZ a Marhold. Fungování ani provozu civilní části letiště se probíhající modernizace nedotkne. Cestující se tak o svou dovolenou bát nemusí. „Letecký provoz vojenských ani civilních letadel rekonstrukcí nebude dotčen a bude zabezpečován v nepřetržitém režimu,“ potvrdila Machová.

Armáda tak posiluje roli pardubického letiště, které se stane záložním pro veškerou leteckou armádní techniku. Mezi hlavní úkoly pardubického letiště totiž patří mimo jiné plnit úkoly spojené se zabezpečením funkce náhradního letiště pro letecké základny české armády a leteckou techniku armád NATO. Vojenské letiště armáda využívá také pro výcvik mladých pilotů.

„Letiště rekonstrukcí získá požadované schopnosti k plnění funkce záložního letiště a postupně se připravuje na zabezpečení provozu v souvislosti s plánovanou výlukou letiště Čáslav,“ přiblížila Machová. Čáslavské letiště, které je v současnosti domovem stíhaček JAS-39 Gripen nebo podzvukových bitevníků L-159 Alca, by modernizací mělo projít od roku 2026 do roku 2028.

Stroje F-35

Kromě Pardubic využívá armáda také letiště v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou nebo v pražských Kbelích. Česká republika by měla mít navíc do roku 2035 také nadzvukové stoje páté generace. Dá se tedy předpokládat, že v budoucnu by se stroje F-35 mohly objevit v Čáslavi i v Pardubicích. Podle zástupců obrany letouny totiž nepotřebují žádné specifické podmínky, kromě důkladného zabezpečení.

Armádní letiště

Pardubické letiště v minulosti prošlo modernizací, při které stavbaři například rozšířili ranveje, pojezdové plochy nebo vylepšili zázemí. Poslední úpravy tu proběhly loni od února do května, kdy proběhla oprava vzletové a přistávací dráhy a pojezdové dráhy Bravo.