Těsně před začátkem letošní sezony řeší pardubické letiště odchod klíčové osoby ze svého vedení. Na svou funkci rezignoval ředitel Ivan Čech.

Pardubické letiště čeká zahájení historicky nejdelší sezony. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Ředitel letiště Pardubice Ivan Čech rezignoval na svou funkci. Zásadní rozhodnutí učinil těsně před zahájením letošní sezony, která by mohla být mimořádná. Pardubické letiště totiž letos otevře brány pro dovolené s rozšířenou nabídkou nových destinací a historicky nejdelší sezonou, která začne v dubnu. V létě se bude z východních Čech létat do celkem 14 charterových destinací v 10 zemích světa.

Rezignaci Ivana Čecha tento týden řešilo i zastupitelstvo města Pardubice, které je majoritním akcionářem společnosti East Bohemian Airport. „Na některé věci může být i vhodnější člověk, než jsem byl já. Řekněme, že jsou to mé subjektivní, částečně objektivní důvody tak, jak to cítím. A udělám všechno proto, aby to letiště fungovalo dál,“ řekl pro Českou televizi ke své rezignaci Ivan Čech.

Ivan Čech stál v čele pardubického letiště od roku 2021. Předtím působil v různých pozicích v rámci vzdušných sil a také jako ředitel sekce správní a bezpečností na Úřadu pro civilní letectví.