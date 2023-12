Z řeckých ostrovů zůstává v nabídce Rhodos, Kréta, Kos a Korfu. Pokračovat budou i přímé lety do nejoblíbenějších letovisek v Bulharsku, Turecku, Tunisku, a na španělskou Mallorcu.

Na cestující z východních Čech čekají nová přímá spojení do Černé Hory, tureckého Bodrumu nebo italské Kalábrie. Mezi novinky se řadí i španělská Costa Dorada, což v překladu znamená „Zlaté pobřeží“. Do dalších oblíbených destinací budou cestovní kanceláře navyšovat rotace, čímž se zvýší i počet letů.

Zájem o pardubické letiště i nadále roste.

Více letů, větší pohodlí i parkování zdarma. Pardubice lákají turisty na novinky

„Pokračujeme v rozvoji na pardubickém letišti, a proto přicházíme s otevřením dalších nových destinací. Díky těmto novinkám máme k dispozici celá letadla jen pro naše klienty a tím můžeme navyšovat počet odbavených cestujících. Oproti sezóně 2023 dojde k navýšení sedačkové kapacity o víc než 60 procent,“ sdělil Jiří Jelínek, předseda představenstva DER Touristik Eastern Europe, kam spadají cestovky Fisher a Exim Tours.

Pardubické letiště příští rok otevře brány pro dovolené s rozšířenou nabídkou nových destinací a historicky nejdelší sezónou. V létě se bude z východních Čech létat do 14 charterových destinací v 10 zemích světa.Zdroj: Letiště Pardubice

I nadále bude hlavním dopravcem letecká společnost Smartwings. Cestující budou létat na palubách letadel Boeing 737 až pro 189 cestujících.

K moři už v dubnu

Cestovky navíc slibují ještě delší sezónu. Milovníci teplého počasí si z Pardubic budou moci zaletět do Egypta již v dubnu.

„Příští rok se mohou klienti těšit na historicky nejdelší sezónu. První cestující budou moci k moři odletět již koncem dubna do egyptské Hurghady. I v říjnu a listopadu si budou moci cestující zakoupit zájezd na pobřeží Rudého moře, kde leží egyptské letovisko Marsa Alam a také do turecké Antalye,“ doplnil Jelínek.

Nárůst letů i cestujících

Loni prošlo branami pardubického letiště přes 80 tisíc cestujících. Letos to bylo okolo 120 tisíc dovolenkářů. A to začátek sezóny letních dovolených, o tři měsíce, zbrzdila uzavírka dráhy, kterou tu armáda opravovala. Letiště tak věří, že čísla odbavených cestujících ještě porostou. Podle mluvčí společnosti by bránami Pardubického letiště v létě 2024 mělo projít kolem 190 tisíc cestujících - tedy o 70 tisíc cestujících více než letos.

„Stejně jako v loňském roce, i letos jsme zaznamenali zvýšený zájem cestujících. Očekáváme meziroční nárůst letů i počtu cestujících zhruba o 60 procent,“ uvedla mluvčí letiště Mária Ministrová.

Společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště, vlastní město Pardubice a Pardubický kraj.

„Nás jako hlavního akcionáře těší, že se nabídka letů z pardubického letiště postupně rozrůstá. Zaznamenáváme zvýšené počty odbavených cestujících, které ukazují, že cestující z východních Čech mají o lety z Pardubic zájem,“ pochvaloval si primátor Pardubice Jan Nadrchal. Oba akcionáři musí ale provoz v posledních letech dotovat.

„Konkurence je veliká, pardubické letiště v ní obstává. Nabídka je velmi rozmanitá a věřím, že si každý přijde na své,“ poznamenal Jindřich Tauber, předseda představenstva East Bohemian Airport.

Jediné mezinárodní letiště ve východních Čechách nápor cestujících zvládá a navíc rozšiřuje své služby. Terminál Jana Kašpara od letoška lidem nabízí občerstvení, dětský koutek nebo odpočinkovou zónu. I nadále platí, že tu lidé zaparkují zdarma.

Město chce do letiště dále investovat a dobudovat terminál, přestože je letiště dlouhodobě ztrátové.

„V roce 2013 prošlo branami pardubického letiště téměř 185 tisíc cestujících. Nyní se bavíme o takřka 200 tisících cestujících. Pro další rozvoj je nezbytné dostavět druhé patro letiště, aby takový nápor zákazníků dokázalo zvládnout se zachováním komfortu, a to i z důvodu, že řada letů je operována i mimo schengenský prostor,“ poznamenal náměstek primátora statutárního města Pardubice Jan Hrabal, jenž má v gesci také dopravu.