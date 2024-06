Ředitel Čech nebral reportéru Deníku několik dní telefon, nereagoval ani na zaslané dotazy prostřednictvím SMS zprávy. „Na některé věci může být i vhodnější člověk, než jsem byl já. Řekněme, že jsou to mé subjektivní, částečně objektivní důvody tak, jak to cítím. A udělám všechno pro to, aby to letiště fungovalo dál,“ řekl pro Českou televizi ke své rezignaci Ivan Čech.

Valná hromada EBA v pátek 28. června potvrdila projednání odstoupení Ivana Čecha z funkce místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti. Ivan Čech působil v různých pozicí v rámci vzdušných sil a také jako ředitel sekce správní a bezpečnostní na Úřadu pro civilní letectví. Od roku 2021 vykonával funkci místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti.

Odchod klíčové osoby ze svého vedení byl pro akcionáře „zásahem blesku z čistého nebe“. Zásadní rozhodnutí totiž učinil Ivan Čech těsně před zahájením letošní sezóny, která by mohla být mimořádná. Pardubické letiště totiž letos otevřelo brány pro dovolené s rozšířenou nabídkou nových destinací a historicky nejdelší sezonou, která začala v dubnu. V létě se bude z východních Čech létat do celkem 14 charterových destinací v 10 zemích světa.

Nové vedení letiště nechystá podle prozatímní výkonné ředitelky Márie Luticové žádné personální ani organizační změny.

„Před sebou máme, dá se říct, rekordní sezónu. Je potřeba, aby proběhla na sto procent. Chceme i nadále pokračovat ve vylepšování komfortu pro naše cestující. Našim cílem je i nadále rozvíjet pardubické letiště a zajistit celoroční provoz, který by společnosti mohl pomoci ke snížení minusového hospodářského výsledku,“ sdělila Deníku Luticová. „Velké poděkování patří panu Čechovi, který nastoupil v těžké době a povedlo se mu nastartovat rozvoj a dovést letiště do rekordní sezóny, která je před námi,“ dodala.

Z Pardubic létá stále více rekreantů k moři. „Věřím, že chuť cestovat z pardubického letiště bude i v dalších letech stejná, ne-li větší. Budeme se snažit zajistit pro naše cestující ten nejlepší komfort, aby jsme jim zpříjemnili pobyt před odletem na jejich vysněnou dovolenou,“ uzavřela nová výkonná ředitelka.