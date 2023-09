Letní kino v Pardubicích, které funguje od roku 2006, nyní provozuje společnost NO PROBLEM PROMOTION, a. s. Ta si město požádala o finanční podporu. Pardubická radnice návrh v květnu schválila, a poslala návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300 000 korun. Současně s tím radnice požadovala doložení potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti žadatele o dotaci, jež je nutnou podmínkou pro uzavření veřejnoprávní smlouvy.

„Na zelené louce stavíme kino, které promítá 60 dní, a dostáváme stejně peněz jako jednodenní akce, která vybírá vstupné, to mi přijde nepochopitelné,“ řekl tehdy ke snížení dotace zakladatel kina Jan Motyčka. Nyní to vypadá, že se provozovatel od města nedočká žádné finanční podpory.

V Pardubicích mohou lidé o prázdninách chodit do letního kina každý den a zadarmo. Současné kino pod mostem Pavla Wonky vyrostlo takzvaně na zelené louce. Podle provozovatele na něj pardubický magistrát nic nepřispěl. Pardubické letní kino Rebel na zhruba 60 promítacích dnů dostávalo od města dotaci 600 tisíc korun. V roce 2021 ji pak město snížilo na 300 tisíc korun. Přestože letní sezona provozovatele vyjde na 1,8 milionu korun, lidé neplatí vstupné. Je to tak jediné kino v Česku, kde se promítá zadarmo.

„Bez těchto dokumentů není možné uzavřít smlouvu a zahájit vyplácení dotací,“ přiblížila situaci náměstkyně primátora pro kulturu Jiřina Klčová a dodala, že radnice zakladatele letního kina opakovaně urgovala a vyzývala k dodání bezdlužnosti. „Nejzazším termínem byl poslední srpen letošního roku, jenže potvrzení o bezdlužnosti se k nám ani k tomuto zmíněnému datu nedostalo, a to ani po opakovaných výzvách, a proto jsme byli nuceni přistoupit k tomuto řešení,“ řekla náměstkyně Klčová. Následně zastupitelé na svém jednání odhlasovali, že peníze na provoz kina nepošlou.

Filmové trháky pod hvězdami. Pardubáci si užívají 18. sezónu letního kina zdarma

Na dotaz redakce, zda zrušení dotace ohrozí provoz kina, poslal zakladatel letního kina Jan Motyčka, požadované potvrzení o bezdlužnosti. Později připojil omluvu za prodlení a vysvětlení, že realizace letošního ročníku byla obtížná, zejména vzhledem k exekuci, která vznikla z neuhrazené faktury za tisk programových letáků. Ta by podle provozovatele kina ale už měla být splacena.

„Realizovat kino s dotací, která byla v roce 2021 pod lživou záminkou snížena o padesát procent na úroveň dotace z roku 2012, je opravdu dost náročné,“ popsal Jan Motyčka z NO PROBLEM PROMOTION s tím, že město žádá o toleranci a umožnění pokračování tradice letního promítání.

Vedení města říká, že se musí chovat podle pravidel.

„Není pravda, že tu kino nechceme, a že ho pohřbíváme. Chci aby zaznělo, že to není pravda. My se ale musíme chovat podle nějakých dotačních pravidel,“ dodala Klčová.

Za 18 sezon letního kina se bezplatné prázdninové promítání stalo v Pardubicích pro místní samozřejmostí. Každoročně se navíc těší velké návštěvnosti.

Vedení města podle svých slov chce, aby projekt letního kina fungoval i nadále, politici ale zároveň upozorňují na to, že je pro město nepřijatelné, aby peníze z dotací sloužily k úhradě firemních dluhů.

„Náš přístup byl nadstandardně vstřícný, my jsme opravdu čekali a snažili jsme se maximálně vyjít vstříc ale bohužel. Když město žádá o dotaci a nesplníme jakoukoliv podmínku, tak se s námi už nikdo nebaví a automaticky nás vyškrtnou,“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal, který přitom před létem převzal záštitu na letošním ročníkem kina.

Pardubice jsou pro filmaře ráj, říká režisér Musil. Ve městě natáčí komedii

Radnice tak nyní diskutuje o tom, jak ve městě zajistit bezproblémové fungování letního kina. „Otázka je, jestli nebudeme hledat nějakou jinou cestu, jiného provozovatele nebo nějaký jiný způsob,“ dodal Nadrchal.

Provozovatel kina ale radnici vzkázal, že snižování dotace není fér.

„Možná by stačilo každoročně nesnižovat dotaci největšímu tuzemskému letnímu kinu, které v našem městě funguje a fungovalo již 16 let, před nástupem paní náměstkyně do funkce,“ dodal Motyčka.

Pardubické kino Rebel



Kino promítá od června do září každý den v týdnu. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům. Pardubické letní kino Rebel je největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání nejen tuzemským, ale i středoevropským unikátem.



Míst k sezení na lavičkách je kolem tisícovky, celková kapacita hlediště je téměř neomezená. Lidé si mohou přinést i vlastní deky.



Filmy i doprovodný program jsou zdarma. V areálu jsou nové stánky s občerstvením a bary.