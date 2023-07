Největší letní kino v České republice vstoupilo do 18. ročníku. Pardubáci mohou opět zhlédnout filmové novinky i legendární klasiky zcela zdarma. Areál u Labe vedle mostu Pavla Wonky promítá každý prázdninový večer vždy od půl desáté večer.

Ve světě ohroženém slunečním úlomkem letícím k Zemi uvízne osmnáctiletý chlapec cestou na chalupu v neznámém městě. Série bizarních dobrodružství ho donutí postavit se svým největším strachům – smíření se s realitou vykloubeného světa, se sebou samým a se | Video: Tvůrci filmu Brutální vedro

„Tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny sociální vrstvy obyvatel. Letitá obliba letního kina je dána také kvalitním produkčním zajištěním, komfortním diváckým zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly již více než jeden milion diváků,“ sdělil zakladatel Jan Motyčka s tím, že největší cílovou skupinu tvoří mladí lidé, které lákají především komedie a doplňkový program.

Krychlič mě nejdřív drsně odmítl, pak si o natáčení sám řekl, popisuje Dymáková

Diváci do areálu tradičně míří na oscarové filmy, novinky stříbrného plátna i české klasiky. Vrcholem loňské sedmnácté sezony pardubického letního kina, kterou navštívilo zhruba 50 tisíc diváků, byl dokument o pardubické legendě - Krychlič. Letošní filmovou sezonu zpestřil také film, který se točil v Pardubicích.

K osmnáctým narozeninám si kino nadělilo dárek v podobě předpremiéry filmového trháku točeného v Pardubicích.

Snímek, který vypráví o světě ohroženém slunečním úlomkem letícím k Zemi, kde uvízne osmnáctiletý chlapec cestou na chalupu v neznámém městě. Série bizarních dobrodružství ho donutí postavit se svým největším strachům, smíření se s realitou vykloubeného světa, se sebou samým a se svým otcem, se z velké části natáčel právě v Pardubicích.

Do Pardubic zamířili filmaři. Hledají vhodná místa pro natáčení

„Já si myslím, že nejdůležitějším u toho filmu je, že pracuje s jistou paralýzou, která pramení z toho brutálního vedra. V průběhu příběhu sledujeme proces dospívání a cestu mladého kluka. Paralelně s jeho cestou sledujeme, jak řeší dospívání v čase, kde není jasné, jak se svět bude dál vyvíjet,“ popsal režisér Albert Hospodářský.

Stovky diváků tak v Pardubicích mohli nahlédnout do života osmnáctiletého mladíka Vincenta, který vyráží na chatu za přáteli, avšak zasekne se na maloměstě. Výtvor doposud neznámého režiséra z FAMU navíc zvláštní cenou ocenil filmový festival v Karlových Varech i Filmová nadace. Do českých kin vstoupí film posledního srpna.

Na pardubické předpremiéře zaznělo, že stejně jako Vincent se i Pardubické letní kino Rebel letos stává plnoletým. Ti, kteří do něj poprvé zamířili v roce 2006 a pamatují si nesmělé začátky venkovního promítání, jistě netušili, že z původně regionálního podniku vyroste největší letní kino v tuzemsku. Projekt v minulosti přežil Covid i problémy s financováním.

Zdroj: Youtube

I v dalších dnech ale budou mít milovníci kinematografie na co zajít. Na výběr bude například snímek Black Panter, Doctor Strange nebo Simpsonovi ve filmu či Terminátor.

Letní kino promítá zdarma až do září na pravém břehu Labe, vedle mostu Pavla Wonky. Samozřejmostí už se staly také bary s občerstvením.

„Naše letní kino je nejen největším v republice, ale též nejnavštěvovanějším kulturním podnikem kraje a probíhá již desátým rokem pod záštitou ministerstva kultury,“ připomněl Motyčka.

Podle organizátorů si milovníci filmu i filmaři samotní Pardubické letní kino Rebel značně oblíbili, což může potvrdit jak milion divák diváků, tak řada osobností, které do letního kina jezdí představit své filmy.

Případ Adámka z Pardubické nemocnice se stal námětem pro film. Vzniklo drama

Fenomén pardubického letního života ve městě za ty léta přivítal hvězdy jako Juraj Herz, Filip Renč, Zdeněk Troška nebo Jan Hřebejk či Jan Chicago Novák.

Letní kino letos navíc přišlo s novinkou v podobně mobilní aplikace, která divákům přibližuje program kina i trailery filmů. Uživatelům navíc umí připomenou čas začátku promítání nebo ukázat mapu či kontakty.

Letní kino Rebel



Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí, protože vědí, že středy patří dětem /Na vlnách animace/, úterní a čtvrteční projekce přinášejí to nejlepší ze světové kinematografie posledního roku /Výlety po zeměkouli, Co obdivuje filmový svět/, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby /Co je české, to je hezké/, soboty bývají ve znamení snímků oceněných Americkou filmovou akademií za předešlý rok /Milujeme Oscara/ a neděle patří celosvětově úspěšným filmovým hitům /Trháky/.