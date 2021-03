Nejdříve se sejdou ve 12 hodin v Ideonu, kde budou hlasovat o změně jednacího řádu, která umožní některým zastupitelům jednat distančně. Pokud změna projde, od 14 hodin se zahájí nové jednání, které se bude řídit předem avizovaným programem.

K tomuto jednání se již někteří zastupitelé, kteří jsou například v karanténě nebo pro to mají jiné důvody, připojí on-line. Součástí výbavy zastupitele bude sada barevných karet, kterými budou členové hlasovat.

Na programu čtvrtečního jednání je hned několik velmi diskutovaných a zajímavých témat.

Největší pozornost má hlasování o rekonstrukci fotbalového stadionu. Vedení města vybralo zhotovitele, kterým je společnost Porr, jež slibuje během 94 týdnů postavit stadion pro 4600 diváků za 314 milionů korun bez DPH. „Firma také nabízí možnost se nezakonzervovat v uzavřeném prstenci, tak jak to bylo v původním návrhu, ale chce nám nabídnout možnost rozšiřovat stadion,“ upřesnil pardubický primátor Martin Charvát s tím, že do budoucna by se kapacita stadionu mohla navýšit až na osm tisíc diváků. Fotbalisté potřebují, aby stavba stadionu za několik měsíců začala, jinak budou nuceni z první ligy odejít. Nyní hrají na výjimku na vršovickém Ďolíčku.

Jedná se o poslední hlasování o stadionu před zahájením stavby, kdy se zastupitelé musí rozhodnout, zda rekonstrukci opravdu přiklepnou peníze. Rozhodnutí o tom, že se stadion začne stavět, padlo už v listopadu 2019. Někteří zastupitelé jsou ale stále proti. Vadí jim velká investice do relativně malé skupiny obyvatel, umístění stadionu v centru města a nyní také podoba stadionu. Vítězný návrh se velmi liší od projektu, který město několik let připravovalo a investovalo do něho přes 12 milionů korun. Výběrové řízení probíhalo metodou Design & Build, což znamená, že firma projekt vytváří sama, tak aby se vešla do limitní částky. Pokud zastupitelé peníze pro stadion schválí, firma dokončí projekt a bude moci ihned začít s rekonstrukcí.

Zdroj: Město Pardubice

Zastupitelé budou rozhodovat také o tom, jakou podobu v budoucnu dostane pardubická dominanta, Zelená brána. Tu je totiž nutné opravit a vedení města se přiklání k tomu, aby věž dostala bílou omítku – tak je to historicky správně. „Omítek byla zbavena až v roce 1912. Tehdy to byl velmi kritizovaný počin místního architekta Bóži Dvořáka, který je nechal otlouct a prezentoval zdivo, které nebylo určené k prezentování," připomněl pardubický památkář Jan Kadlec. Podle vedení města navíc omítka zdivo věže lépe ochrání.

Jenže lidé jsou na kamenný vzhled dominanty zvyklí a pro mnohé je nepředstavitelné, že by se měla takto výrazně změnit. „Nebude se jednat o rozhodnutí technické, ale pocitové,“ avizoval zastupitel Petr Klimpl (ODS).

Zastupitelé ve čtvrtek rozhodnou o tom, jakým způsobem se bude památka opravovat, ale na realizaci se bude muset ještě čekat, zatím na ni nejsou peníze. „Rozhodli jsme proto odložit rekonstrukci Zelené brány na dobu, kdy již nebudou dopady koronavirové pandemie na městský rozpočet tak výrazné. V současné době nás navíc čeká řada velkých investic, například výstavba Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů či realizace terminálu pro regionální autobusovou dopravu u vlakového nádraží,“ vysvětlil primátor s tím, že technický stav Zelené brány odsunutí oprav zdiva umožňuje.