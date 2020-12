O projektu budou zastupitelé hlasovat znovu, jelikož výběrové řízení probíhalo metodou Design & Build, kdy je vybraná firma zodpovědná za přípravu projektové dokumentace i stavbu, což znamená, že se projekt mohl změnit a zastupitelé budou muset odsouhlasit novou podobu stadionu.

Už na prosincovém jednání ale rezervovali v rozpočtu na rok 2021 finance ve výši 96 milionů korun, dalších 180 milionů vyhradili v rozpočtu na rok 2022 a v roce 2023 počítají se 167 miliony korun. „První signály z Národní sportovní agentury jsou, že bychom mohli získat významnou dotaci, je tam naděje čerpat částku ve výši 150 až 200 milionů korun,“ avizoval primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Jak už to tak ale u Letního stadionu bývá, ani hlasování o rozpočtu neproběhlo hladce. Pardubičtí Piráti chtěli přesvědčit vedení města, aby se projekt odsunul. „Navrhujeme, aby se stadion zatím nerealizoval. Chceme počkat alespoň rok a sledovat, jak se bude ekonomická situace vyvíjet. Teď už nejde o to, zda je člověk podporovatelem stadionu nebo ne, na ten projekt prostě zatím nemáme peníze,“ vysvětlil za Piráty Vojtěch Jirsa, který navrhnul přesunutí 96 milionů podržených na stadion do obecné rezervy. Zastupitelé ale jeho návrh nepodpořili.

„Nestal se ze mě zastánce výstavby stadionu, ale jsme v průběhu výběrového řízení, máme otevřené obálky a na příštím zastupitelstvu předložíme výsledky. Představte si, že jsme na školním výletě, v restauraci jsme si objednali řízek, a když nám ho přinesli, tak řekneme, že ho nechceme. Teď nemůžeme říct, že nechceme stadion, předtím jsme ho už mockrát schválili. Chápu, že se vám Letní stadion nelíbí, mně taky ne, ale jestli jsme zodpovědní, tak řízek, který jsme si objednali teď zaplatíme,“ nabídl přirovnání náměstek primátora Petr Kvaš (ODS)

Jako za krále Klacka

Ani nadějný výhled na dotaci Piráty neuchlácholil, jelikož jako problém vidí také potřebu postavit u stadionu parkovací dům. „Vedení města sestavilo přehled 12 velkých investičních projektů do roku 2022. Je mezi nimi sice fotbalový stadion, ale parkovací dům za 300 milionů korun, který je podmínkou pro jeho kolaudaci, už chybí,” upozornil Jirsa s tím, že parkovací dům je vyvolaná investice fotbalového stadionu.

Dům asi pro 500 aut by měl vyrůst na parkovišti vedle malé ledové plochy. „Naložit těch 300 milionů na vrub stadionu mi přijde nefér. služba tam měla být už v roce 2001, když se předělávala celá aréna. Vždyť se podívejte, jak v roce 2020 parkujeme kolem zimáku, skládáme to tam jak za krále Klacka,“ oponoval primátor.

Původní vize města byla předat stavbu ještě na podzim, avšak první výběrové řízení bylo zrušeno kvůli velkému množství připomínek a námitce. To druhé má skončit právě v lednu, kdy zastupitelé budou znovu muset hlasovat o tom, zda stadion chtějí, nebo ne. „Pardubičtí fotbalisté postoupili do první ligy, jsou v tabulce na šestém místě, hrají výborný fotbal, reprezentují naše město v Praze, protože tu nemají kde kopat. Pokud bychom v této fotbalové sezoně, která skončí na jaře, neměli finanční zajištění stavby a veškerá potřebná povolení, stane se, že fotbalisté, i když skončí na snovém šestém místě, automaticky z ligy spadnou. Budou muset zaplatit pokutu tři miliony korun a bude to ostuda jako Brno,“ připomněl na prosincovém jednání zastupitel Jan Hrabal (ANO). Od té doby se Pardubice v tabulce ale ještě posunuly a po konci podzimní části drží pátou pozici.