Rekonstrukce sportoviště se posouvá do další etapy. Hotová je hrubá stavba tribun, zastřešení i osvětlení. Na řadu má přijít trávník, ale také finanční dotace od města. Pro stavbu letního stadionu se město rozhodlo využít formou Design&Build, vybraný dodavatel tak musí dodržet cenu. Což by se na první pohled mohlo zdát jako výhoda, městu to nyní přidělává spíše starosti.