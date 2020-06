Dlouhé roky trvající téma rekonstrukce Letního stadionu se dočkalo dalšího posunu. Rada města schválila zadávací podmínky k vypsání výběrového řízení na revitalizaci stadionu v centru města, který řadu let chátrá. Stadion má po přestavbě splňovat podmínky i pro první fotbalovou ligu.

„Jsme rádi a těší nás, že došlo ke stvrzení toho, co zde bylo započato a že celý projekt pokračuje tak, jak na podzim schválilo zastupitelstvo,“ uvedl na klubovém webu Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Poměrem hlasů 8:3 bylo na jednání městské rady rozhodnuto, že dojde k vypsání výběrového řízení, které bude obsahovat bod o tom, že zhotovitel musí rekonstrukci realizovat do částky ve výši 430 miliónů korun

„Věřím, že se taková firma najde. Když si vezmu, jak v minulosti probíhaly s Odborem majetku a investic intenzivní konzultace a jednání, kdy jsme ladili projekt i jeho zeštíhlení, tak věřím, že se podaří najít firmu, která stadion za daných podmínek zrekonstruuje,“ poznamenal Pitter.

Nyní poběží lhůta pro podání nabídek. Je to další krok v celém procesu, ale jistotu rekonstrukce rozhodně neznamená. „Může se ještě stát cokoliv. Je to politika a ta nám dlouhodobě ukazuje, že je to něco jiného, než například podnikatelské prostředí, kde dohody, třeba i stvrzené podáním ruky, platí. Uvidíme, co bude dál. Dokud se nezačne stavět, budou obavy vždy na místě,“ uvědomuje si šéf FK Pardubice, stále aktuálního druholigového lídra.

Pokud pozici pardubičtí fotbalisté udrží, tak postoupí do první ligy, ale budou ji muset hrát v azylu. Jednání o jednom pražském stadionu nedopadla, předběžná dohoda hovoří o Mladé Boleslavi.

Další nutnou podmínkou je zahájení přestavby stadionu v Pardubicích. „Kráčíme koncepčně, spolupracujeme se Statutárním městem Pardubice, které je vlastníkem stadionu a investorem rekonstrukce. A k tomu řadu let pracujeme po sportovní stránce na tom, abychom se dostali do nejvyšší soutěže. Snad vše dobře dopadne,“ doplnil ještě Pitter.