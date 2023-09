Rozloučení s Létem na Příhrádku přilákalo tentokrát nejen milovníky divadelních a hudebních představení, ale především opravdové čtenáře.

Poslední prázdninové představení. Léto na Příhrádku se loučilo knihami. | Video: Michal Žampach

V pátek 1. září proběhl na Příhrádku již tradiční jarmark knih. Lidé si mohli vybrat hned z několika knižních žánrů, a to zcela zdarma. „Máme tu moc hezkou věc, která se nazývá Darmodárium. Je to záležitost knihovny, kdy se přebytky knih nabízí,“ uvedla Denisa Metelková, knihovnice z krajské knihovny Pardubice.

Krajská knihovna si pro návštěvníky připravila program, jež umožnil získání knihy, ale zároveň i její darování. Nechyběl ani doprovodný program spojený s výrobou ručního papíru, ražbou mincí, ukázkou historického šermu a mnohého dalšího. Kdo zavítal na tradiční jarmark knih, mohl si vybrat knihu dle svého přání. Jak uvedla jedna z knihovnic: „Největší zájem je o dětské knížky, ale i o straší provenience a o zajímavé tituly, proto nás často navštěvují i sběratelé a chtějí získat nový úlovek." Právě ti nejmenší si tu přišli na své, ať už v soutěži či při poslechu Pohádky o pohádce, jež ztvárnil divadelní spolek Hrrr.

Po celé odpoledne lidé mohli ochutnávat výrobky regionálních výrobců a zároveň se zaposlouchat do tónu flašinetáře či historické hudby Grálu. Mnozí se zapojili i do vlastnoruční výroby ručního papíru, nebo si vyzkoušeli jaké to je, než se vyrobí mince. „To víte, že jsem opravdu spokojená. Nebudete mi to věřit, ale našla jsem tu knihu, která patřila k těm, co už si myslíte, že se nedá sehnat. Jsem opravdu moc ráda, už jsem to volala i mé kamarádce,“ prohlásila paní Jana Simonová z Chocně.

Jarmark knih byl poslední prázdninovou akcí, kterou nabízel dvouměsíční festival Léto na Příhrádku. Organizátoři akce se už ovšem nyní těší na další společná setkání.