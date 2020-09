Nový dopravce přichází na letiště v době, kdy se většinou linky spíš ruší. Cestování na Ukrajinu je v současnosti značně komplikované. „Žijeme v divné době. Pro Ukrajince je Evropská unie zavřená, pokud zde nemají trvalý pobyt nebo pracovní povolení. Ukrajina pak před pár dny zavřela hranice pro cizince. Je tedy trochu paradox, že v téhle době otevíráme dvě nové linky,“ uvedl ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Výhodné ceny

Běžní turisté se tak airbusy Wizz Airu zatím nesvezou. Letenky jsou přitom v současnosti cenově nesmírně výhodné, do obou nových destinací lze sehnat zpáteční letenku za zhruba 700 korun. Obě města navíc mají co nabídnout. „Kyjev je pro Českou republiku důležitou destinací. A Lvov je krásné historické město,“ konstatovala ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Jednání o nových destinacích s Wizz Airem nebylo jednoduché. „Kdysi už se s touto aerolinkou jednalo, ale naše letiště jim tenkrát nepřipadalo důležité. Dokonce mám uložený první e-mail, ve kterém nám společnost psala, že do Pardubic nikdy létat nebude. A nyní už jednáme o prohloubení spolupráce,“ řekla Šmejkalová s tím, že mají na letišti vytipované další dvě destinace.

Na to, jak přísná jsou opatření pohybu osob mezi Českou republikou a Ukrajinou, jsou prý linky relativně slušně obsazené. „Co se týče Kyjeva, tak tam je obsazenost asi 60 až 70 procent. U Lvova je to horší, jedná se o novou destinaci, chceme proto zahájit velkou marketingovou kampaň ve spolupráci s ukrajinskou ambasádou,“ vysvětlila ředitelka letiště.

V úterý večer přistál 40 minut před plánovaným příletem v Pardubicích první spoj ze Lvova, z airbusu vystoupilo něco přes 30 cestujících.

Nepřišli k odletu

Zpřísněná vládní opatření se dotkla i další pravidelné linky do španělského Alicante. „Prodeje letenek do Alicante byly během prázdnin úžasné na to, jaká je doba. V letadlech pravidelně bylo 130 až 150 cestujících. Po zpřísnění podmínek při návratu ze Španělska jsme ale zaznamenali větší počty cestujících, kteří měli koupenou letenku, ale k odletu se nedostavili,“ sdělila Šmejkalová.

Pandemie koronaviru je po loňském uzemnění letadel Boeing 737 MAX další ránou pro letecký průmysl. Podle ředitelky mohlo letiště letos přepravit přes 200 tisíc cestujících, nyní jsou ale odhady značně skromnější. Mluvilo se o zhruba 85 tisících pasažérů. „Přesně to ale letos nejde odhadnout, nikdo neví, co bude,“ dodala Šmejkalová.

Nové linky na Ukrajinu by měly letišti přinést i nějaký zisk, akcionáři, kterými jsou město Pardubice a Pardubický kraj, je nebudou muset dotovat. „Snad se začne situace uklidňovat a bude se brzy létat bez restrikcí. Věřím, že počet destinací, kam se z Pardubic létá, se bude dál rozšiřovat,“ nechal se slyšet primátor Pardubic Martin Charvát.