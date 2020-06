Škody po nedělních bouřkách sčítá i Pardubicko. Povodňová vlna Podolského potoka zasáhla Jezbořice a Barchov.

V Jezbořicích se rozlil Podolský potok | Foto: SDH Jezbořice

V Jezbořicích voda zaplavila zahrady a dostala se do několika sklepů. Místní hasiči a obyvatelé narychlo plnili pytle pískem a stavěli hráze, aby voda nevnikla do domů. „Takhle velký problém s Podolským potokem nepamatuji,“ řekl starosta Jezbořic Josef Šlégr. Voda řádila i v okrajových částech města Přelouč. Do Lhoty musela v neděli večer vyjet na pomoc jednotka ze stanice Hradec Králové s velkokapacitním čerpadlem Somati.