„Naše petice zahrnuje hlavně nesouhlas s plýtváním peněz za lávku přes slepé rameno Labe, která nebude sloužit pouze obyvatelům městského obvodu Pardubice 7. Přesto se na ní náš obvod má podílet částkou 40 milionů korun. Také je v ní zahrnuta problematika hasičské zbrojnice a komunitního centra, které nám tu chybí,“ řekl za petiční výbor Ondřej Plocek.

Vedení městského obvodu už přitom rozhodlo, že lávka přes slepé rameno Labe se zatím stavět nebude, je příliš drahá. Starostu obvodu Vítězslava Čapka však mrzí, že petičníci stojí proti dlouholetému záměru vybudování lávky. „V poslední chvíli jsme v podstatě odmítli finanční výpomoc města ve výši sedm milionů korun a odepsali asi 1,5 milionu korun již vynaložených prostředků. Mohla být podepsaná smlouva se zhotovitelem a příští rok jsme u nás mohli mít něco pěkného, nadstandardního a účelného. V jiných obcích si atraktivní stavby fotíme a v duchu si říkáme: Tady něco pořádného udělali. U nás to odmítáme,“ sdělil Čapek.

Petičníci radnici vyzvali, aby připravené peníze nenechala ležet bez užitku na účtu a použila je na nákup bývalé restaurace. „Jedná se o objekt s bohatou historií, který neodmyslitelně patří k dominantám Rosic. Je známá i mimo hranice obvodu a města,“ uvádí petice. Místní také upozorňují, že v Rosicích zbude už jen jedna hospoda u fotbalového hřiště a oni tak přijdou o kulturní vyžití. „Co jsme se tam nachodili, krásná nostalgická hospoda, jakých už je málo. Ten nápad zbourat ji je hodně špatný,“ řekla Laďka, která podepsala petici. „Totální neúcta k historii. Ze všeho jenom vytřískat peníze, to je smutné krédo téhle doby,“ komentoval situaci Jan.

Restaurace U Skalů aktuálně nefunguje. Petičníci by z objektu rádi měli společenské centrum. Jako další variantu nabízejí možnost přebudovat ji na hasičskou zbrojnici. O té se totiž v Rosicích jedná už několik let. Lidé se bojí, že nebudou mít kde uspořádat ples nebo dětský karneval. „Není to jen o pořádání akcí hasičů, ale i setkávání se občanů na různých akcích,“ dodal Plocek.

Zdroj: Archiv

Místním se také nelíbí, co by mohlo vzniknout místo restaurace. „Nepovažujeme za vhodné, aby se po demolici ikony naší místní části na jejím místě postavil bytový komplex, který svou výstavbou bude několik let obtěžovat obyvatele naší obce a následně naroste již tak extrémní zátěž automobilovým provozem,“ řekl jeden z petičníků Radek Loučka.

Naopak vedení městského obvodu v koupi objektu nevidí žádnou perspektivu. Navíc kupcem by se muselo stát město Pardubice. Městský obvod není vlastníkem nemovitostí, ale pouze správcem. „Nákupem objektu by rozhodně nic neskončilo. Ve zkratce jen střecha, okna, sociálky, elektroinstalace, revize všeho možného a pokud by v patře byly byty, tak to samé. Návratnost žádná. A to jsme všichni zastupitelé podepsali, že se budeme chovat jako řádní hospodáři,“ dodal Čapek.

Starosta také upozornil, že lidé podepisují petici, která není zcela pravdivá. Petiční text autorům kritizoval hned po zveřejnění na sociálních sítích, ale k nápravě nedošlo. „To, že sál v majetku obce se dá využít na spoustu prospěšných věcí, je samozřejmostí. To, že by se v areálu dala umístit stavba hasičské zbrojnice (snad), je také velké plus. Ale nějak v textu chybí informace o kupní ceně objektu. Pokud vím, tak poslední zveřejněná cena je 17 milionů korun,“ poznamenal Čapek. Dodal, že ani údaj o ceně lávky není správný. V petici se píše, že se cena lávky zvýšila z původních 16 milionů korun na 47 milionů. „Nutno uvádět ceny buď bez, anebo s DPH. To vše mohlo být poopraveno a petice by měla větší váhu,“ upozornil Čapek.

Petici dosud podepsalo asi dvě stě padesát lidí. Konečný počet podpisů bude znám až na konci listopadu. Arch s podpisy chtějí občané předat zástupcům města na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Jednání s vedením města se zatím podle zakladatelů petice neuskutečnila. „Proběhla jednání s vedením městského obvodu, které jsme upozornili, že to lidem není jedno a že petici připravíme. Také jsme vznesli prosbu, aby vedení obvodu začalo jednat s majiteli nemovitosti U Skalů o možném prodeji,“ dodal Plocek. „Nechť zastupitelé městského obvodu učiní rozhodnutí dle svého svědomí a já ho budu respektovat,“ uzavřel starosta Čapek.