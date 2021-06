„V průběhu pandemie covidu jsme měli kvůli přísným hygienickým nařízením omezené venkovní, ale i vnitřní aktivity. Přemýšleli jsme o možnosti nových a efektivních terapií, které by aktivovaly klientům vzpomínky a procvičovaly v tomto složitém období jejich paměť,“ vysvětluje vznik nového léčebného postupu ředitelka Alzheimercentra Pardubice Eva Kunátová Holečková.

Dobové fotografie z minulých období pomáhají klientům Alzheimercentra Pardubice. Foto: Alzheimercentrum PardubiceZdroj: Deník/Lada Součková

Jde od řadu fotografií nejen z centra Pardubic, ale i další záběry významných budov a míst z blízkého okolí. Senioři si tak mohou prohlédnout například Automatické mlýny, místní letiště, pivovar, pardubický zámek nebo nábřeží kolem Labe. „Naši klienti tak vidí, jak co fungovalo. Na fotkách pozorují místa, která jsou pro ně blízká a mají je spojené s konkrétními zážitky. Díky tomu se jim aktivuje paměť a o těchto lokalitách pak našim pracovníkům vyprávějí. Ti jim zase popisují, jaké je to dnes, co konkrétního se v Pardubicích nyní mění,“ uvádí k terapii pomocí fotografií ředitelka Holečková.