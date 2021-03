Kraj znovu spustil linku pomoci. Strach z nemoci vystřídal obavu o vlastní existenci.

Klára z Pardubic je maminka tří dětí. Děti vychovává sama. Zaměstnána byla na dohodu o provedení práce. Kvůli uzavření škol zůstala s malými dětmi doma. Ze dne na den tak přišla o práci. Z vypjaté situace jí v první fázi pomohl psycholog z krizové linky. „Došlo mi, že moje děti možná nebudou mít co jíst. Cítila jsem, že jsem těsně před totálním vyhořením, tak jsem zvedla telefon a vytočila to číslo,“ vyprávěla, co ji přimělo vytočit krizovou linku.