Vylepšené zázemí v záchranné stanici Lipec má ušetřit energii, čas i peníze. S projektem na rekonstrukci svého zázemí uspěla na letošní premiérové Burze filantropie.

close info Zdroj: Pardubický kraj zoom_in Vylepšené zázemí v záchranné stanici Lipec má ušetřit energii, čas i peníze.

„Vylepšené zázemí má ušetřit energii, čas i peníze. Jde o desítky let starou stavbu, kam se dostali potkani. Pořádně tu není zavedená ani elektřina a voda. Proto chceme zlepšit hygienu, bezpečnost elektrických rozvodů a zaměřit se na snížení energetické náročnosti,“ vysvětlil Ondřej Pelikán, který se v Záchranné stanici Lipec zabývá péči a výcvikem dravců, ale také komunikací, ekovýchovnou, správou webu a filmařské techniky.

„Když jsem do záchranné stanice přišel, pletl jsem si ji se záchytnou. Tehdy jsem vůbec neměl tušení, co jsou dravci nebo že existují bílí jeleni. Ale sháněl jsem brigádu nedaleko domova. A to mi změnilo celý život,“ svěřil se Ondřej Pelikán, jehož tehdejší zaměření na IT technologie postupem času vystřídala láska ke zvířatům a chuť jim pomáhat.

„Vše jsme vybudovali vlastními silami, ze svých peněz nebo darů sponzorů. Na provoz si peníze obstaráváme také sami,“ vysvětlil jeden z tahounů Záchranné stanice Lipec, která s projektem na rekonstrukci svého zázemí uspěla na letošní premiérové Burze filantropie. Ta propojuje neziskové organizace s podnikatelským, firemním a veřejným sektorem a již od roku 2011 ji pořádá Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) společně s Pardubickým krajem.

Při letošní Burze filantropie v Pardubicích zvítězili u veřejnosti. „Když jsme viděli, jaký pozitivní efekt pro nás měla rekonstrukce ošetřovny, na kterou jsme žádali o podporu na Burze filantropie v minulosti, přihlásili jsme se do ní znovu. Potěšilo nás, že jsme zde opět získali podporu od donátorů. Při hlasování veřejnosti dokonce náš projekt zvítězil v konkurenci dalších 26. To nám udělalo velkou radost,“ podotkl Ondřej Pelikán.

Při letošní Burze filantropie podpořil záchrannou stanici také Pardubický kraj. „Je obdivuhodné, co všechno v Lipci vybudovali. Patří jim velký dík a obdiv za to, že neváhají obětovat vlastní čas a pohodlí proto, aby zachránili poraněná zvířata či opuštěná mláďata,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Záchranná stanice Lipec je pro veřejnost uzavřena, protože zraněná zvířata potřebují klid. „Naši práci, zvířata našich lesů, dravce, sovy a vzácné bílé jeleny ukazujeme dospělým i dětem v Oboře Žleby. Tam máme zvířata, která se lidí nebojí,“ dodala jedna z tváří Záchranné stanice Lipec.