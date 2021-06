Lockdown naruby: Školník zamkl ženu a budovu zakódoval. Poplach stíhal poplach

/KURIOZITA/ V Pardubicích na jedné základní škole si vyzkoušeli novinku - lockdown naruby, jak v nadsázce informují zdejší strážníci. Donedávna se nesmělo do školy, nyní to bylo obráceně. Včera večer měli strážníci ze školy hlášený poplach za poplachem poté, co školník po vyučování nedopatřením zamkl jednu zaměstnankyni v budově a objekt navrch zakódoval proti zlodějům…

"Po měsících zavřených škol jsme ve Statutární město Pardubice vyzkoušeli novinku: lockdown naruby. Doposud se nemohlo chodit do škol, tentokrát se nešlo dostat ven. Poplach za poplachem k nám na operační středisko chodil z jedné základní školy v Pardubicích. Ukázalo se, že jedna pracovnice zůstala nedobrovolně po škole. Školník ji nedopatřením zamkl v budově a zakódoval," uvedl mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

