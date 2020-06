Od léta budou moci lidé vyrazit z Pardubic do Přelouče po vodní hladině. Pomůže jim k tomu oblíbená výletní loď Arnošt z Pardubic, která, díky novému mostu mezi Valy a Mělicemi, bude moci doplout až do druhého největšího města okresu, Přelouče. Testovací jízdy začnou v letních měsících.

„Přivítali bychom to, bylo by to zpestření nejen pro naše obyvatele, ale i pro návštěvníky města. Od doby, co Arnošt jezdí, se počítalo s tím, že bude plout i do Přelouče,“ řekla starostka města Irena Burešová.

Komora z roku 1938

Přeloučští mají u Labe připravené i malé nástupní molo, které by vyžadovalo jen drobné úpravy. Nový most ve Valech, který se otevřel před několika dny, navíc napomohl ke splavnění Labe v tomto úseku, a tak Arnoštovi nic nebrání.

Na trase ho čeká jen několik drobných komplikací – jednou z nich je stará plavební komora v Srnojedech, která byla postavena už v roce 1938. „Nejlepší léta má za sebou, nicméně je funkční,“ zhodnotil Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic (DPMP), který loď provozuje.

Proplout komorou si Arnošt vyzkoušel už 26. května, kdy byl součástí otevření mostu ve Valech pro pěší. „Jeli jsme tam i zpátky a potvrdilo se, že funguje. Ale je staršího roku výroby, takže napouštění trvá asi 40 minut,“ popsal Pelikán.

Právě nad délkou plavby si vedení dopravního podniku zatím láme hlavu. Cesta z Pardubic do Přelouče a zase zpátky by totiž trvala alespoň pět hodin. Z toho hodinu a půl by cestující strávili v plavební komoře v Srnojedech.

Zpátky starým vozem

„Nemyslím si, že to bude pro cestující atraktivní. Přemýšlíme proto, že bychom to rozdělili a plulo by se z Pardubic do Přelouče, odkud by se doprava zpátky zajistila například historickými vozy,“ prozradil Pelikán.

Jiní cestující by naopak historickým autobusem mohli přijet do Přelouče a zpátky se vrátit Arnoštem.

„V létě to zkusíme párkrát zrealizovat, abychom zkusili, jestli o tyto plavby bude zájem,“ avizoval ředitel DPMP s tím, že loď by mohla stavět také na molu ve Valech.

Připomněl také, že na trase by mohl být ještě jeden zádrhel, kterým je sucho a s ním spojený nedostatek vody. „Pokud bude velké sucho a budeme mít někde pod 90 centimetrů volnou hladinu, zůstali bychom na břiše. Ale to zatím nehrozí,“ dodal Pelikán.